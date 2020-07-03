На Ставрополье фермера застрелили возле собственного дома

В Ставропольском крае следователи и правоохранители разыскивают убийцу главы крестьянско-фермерского хозяйства. Об этом в пятницу сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Преступления произошло вечером 1 июля. В городе Новоалександровске неизвестный дважды выстрелил из огнестрельного оружия в главу КФХ, когда тот закрывал ворота на свой участок. С ранениями мужчину госпитализировали, но он скончался вечером того же дня в больнице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ ("Убийство") и части первой статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").

В Новоалександровск выехали следователи-криминалисты из краевого аппарата ведомства, которые помогут местным коллегам в расследовании дела.