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03.07.2020 15:24
Рубрика: Общество

Ключ потерялся

В Ингушетии оставшиеся без жилья люди заставили чиновников взяться за решение проблемы
Текст: Алена Ларина (Магас)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 142(8196)
Жители Малгобека уже четыре года не могут получить новое жилье взамен снесенного аварийного. Подрядчик обанкротился, стройка замерла, а местные власти только обещают решить проблему. Но когда отчаявшиеся люди записали возле здания регионального правительства видеообращение с просьбой о помощи, их сразу пригласили на беседу... в полицию.

В 2016 году 44 семьям - обитателям признанных непригодными для жилья четырех многоквартирных домов на улице Базоркина - предложили нестандартный вариант решения проблемы.

- Мы должны были выселиться, заключить договоры с подрядчиком и подождать, пока на месте снесенных домов возведут два новых. В свою очередь, администрация обещала компенсировать расходы на съемное жилье, - рассказывает Мадина Гайтукиева.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Переселение из аварийных домов может быть ускорено в большинстве регионов

Но пока малгобекчане так и не справили новоселья. Причем четверых из них уже нет в живых, остальным с прошлой осени перестали оплачивать аренду. Только после появившегося в соцсетях обращения на ситуацию наконец-то обратили внимание в администрации Малгобека и правительстве Ингушетии. И тут стали происходить странные вещи. По словам зампредседателя Кабмина РИ Тимура Фаттахова, программа переселения граждан из аварийного жилья предусматривает сначала строительство дома, а уже потом выселение людей или выделение им средств на покупку другой квартиры.

- Были заключены договоры на компенсацию аренды жилья, но насколько это законно, будут выяснять правоохранительные органы, - уточнил он.

Получается, люди сами виноваты, что пошли на такой шаг? Правда, в республиканском минстрое заверили: дома все-таки достроят. По решению суда министерство расторгло контракт с обанкротившимся подрядчиком (против фирмы возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество") и намерено взыскать выплаченный почти 42-миллионный аванс. А СУ СКР по Ингушетии начало предварительное расследование в отношении сотрудников одного из региональных министерств, которые подозреваются в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей в ситуации с предоставлением квартир жителям домов на улице Базоркина. В тоже время республиканская прокуратура с целью устранения выявленных нарушений закона внесла представление в адрес председателя правительства Ингушетии.

Прорабатывается возможность завершения дома, строительство которого остановилось, другой организацией, вторая многоэтажка на Базоркина медленно, но все же возводится. Чиновники снова заверяют - новоселье будет скоро. Кроме того, глава городской администрации Мусса Галаев пообещал найти возможность оплатить и аренду жилья. У отчаявшихся людей появилась надежда на счастливый конец истории. Однако их смутило одно обстоятельство: в районном отделе внутренних дел на записавших видеообращение были составлены протоколы. Теперь им грозит административное наказание. Чтобы, как говорится, не повадно было?

Прямая речь

Мусса Илиев, заместитель министра строительства и ЖКХ Ингушетии:

- Жильцы домов на улице Базоркина были выселены по решению органа местного самоуправления в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Администрация Магобека имела на это право, но должна была соблюсти все процедуры, прописанные в Жилищном кодексе. Земельный участок был изъят муниципалитетом для возведения на нем нового жилого дома в связи с большим дефицитом свободных земель в городе и предоставлен инвестору-застройщику. С ним министерство заключило договор долевого участия на строительство домов, часть квартир в которых (улучшенной планировки) предназначалась для переселенцев. Но у застройщика возникли финансовые проблемы, и договор с ним был расторгнут по инициативе минстроя. Все-таки планируем до конца года достроить оба дома.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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