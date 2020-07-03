В КЧР задержали исламистов, призывавших к созданию халифата

В КЧР задержаны пятеро сторонников экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра", запрещенного в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности.

По версии следствия, "такфиты" вербовали новых членов, выступали за создание на Северном Кавказе теократического исламского государства - халифата. У задержанных изъято 45 экземпляров экстремистской литературы, десять рукописей с лекциями радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и другое оружие.

По заявлению ФСБ, задержанные уже дают признательные показания.