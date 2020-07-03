Адвокат семьи убитой аспирантки: Историк Соколов избивал девушку

Историк Олег Соколов избивал аспирантку Анастасию Ещенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката убитой девушки Александру Бакшееву.

Башкеева отметила, что провела адвокатское расследование и установила, что Олег Соколов применял физическое насилие к Анастасии Ещенко вплоть до дня ее убийства.

Соколову и Ещенко связывали личные отношения. Бакшеева выяснила, что аспирантка Ещенко была уверена в том, что Соколов имеет связи на стороне, именно это вызывало конфликтные ситуации.

Напомним, в ноябре 2019 года Анастасия Ещенко была расстреляла. Впоследствии ее тело было расчленено и выброшено по частям в реку Мойку. В убийстве сознался известный историк Олег Соколов, задержанный на набережной Мойки практически с поличным. Преступление Олег Соколов объяснил личными мотивами.

Дело имело огромный общественный резонанс. Сейчас над историком Соколовым идет суд.

В данное время рассматриваются свидетельские показания и анализируются разного рода вещественные доказательства. На последнем заседании камнем преткновения оказалась переписка аспирантки с историком. Обвинение и сторона защиты Ещенко высказались за то, чтобы рассмотрение переписки проходило в закрытом режиме. Историк Соколов в свою очередь заявил, что выступает за публичное рассмотрение доказательств, поскольку в переписке содержатся сведения, которые могут прояснить общественности его мотивы.

В итоге переписка будет частично рассмотрена на открытом заседании. В следующий раз по делу историка Соколова суд соберется в понедельник, 6 июля.