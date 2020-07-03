Билеты в парки-музеи Петербурга начали продавать по новым правилам

Парки Петергофа, Пушкина, Павловска открылись для посетителей. Из-за эпидемической ситуации в их работу внесены коррективы. Предприняты беспрецедентные меры, чтобы избежать очередей, да и вообще, любого скопления людей на одной площадке.

Очереди в петербургские парки в прошлые сезоны были одной из самых обсуждаемых тем среди туристов. Например, чтобы увидеть фонтаны Нижнего парка Петергофа даже в непогожий будний день нужно было отстоять в очереди не меньше часа. А время ожидания в Екатерининский дворец в Царском Селе и вовсе нередко растягивалось на четыре часа.

Чтобы не допустить скопления людей на входе, музей-заповедник "Петергоф" закрыл кассы. Билеты теперь можно купить только онлайн на официальном сайте. У "Петергофа" к билетам самые жесткие требования. При покупке нужно указать не только дату посещения, но и время, например, 10.00 или 12.00. Билет действует два часа, то есть, если посетитель купил билет на 12.00, а приехал в 15.00, то в парк его уже не пустят.

Стоит отметить, что в состав заповедника "Петергоф" входит не только знаменитый Нижний парк с фонтанами, но также парки "Александрино" и "Ораниенбаум". Там очереди тоже бывали, правда, не такие, как на фонтаны.

Музей-заповедник "Петергоф" и раньше активно продавал билеты онлайн. Но большим спросом среди россиян они не пользовались. Дело в том, что полная цена билета в Нижний парк составляет 1000 рублей, а граждане России и Беларуси проходят по льготным билетам, их цена - 450 рублей. Так вот, раньше через сайт музей продавал только тысячерублевые билеты, соответственно россияне и белорусы, как правило, не видели смысла переплачивать и стояли в очереди.

В этом сезоне в дистанционной продаже есть билеты за 450 рублей, также можно оформить онлайн бесплатный билет, например, на ребенка до 16 лет. Правда, при оформлении придется ввести персональные данные, а вход в музей осуществляется по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность.

Именные билеты еще в прошлом году ввели и в Царском Селе, правда, касались они все того же Екатерининского дворца. Сам дворец пока закрыт, попасть можно только в красивейший Екатерининский парк. В Царском Селе билеты в парк продаются как на сайте, так и офлайн, причем, можно приобрести билет с открытой датой до 18 октября. Для тех, кто не купил на сайте билеты заранее, на входе в парк устанавливают указатели с QR-кодом, они ведут на сайт по продаже билетов. Если же посетитель твердо намерен купить билет в кассе, то его просят расплачиваться банковской картой.

В музее-заповеднике "Павловск" билеты продаются как на кассе, так и на сайте. Чтобы избежать спекуляций, на сайте ввели ограничение: при одной транзакции можно приобрести не более четырех билетов. Скорректированы правила бесплатного посещения. Например, в Павловске в прошлые годы с 19:00 до 23:00 в парк можно было попасть бесплатно, касса просто закрывалась. Правом бесплатного прохода в основном пользовались жители Павловска, для них этот парк - главный центр притяжения. Часто к закрытию касс приезжали и жители Петербурга, желающие сэкономить (к слову, билет в парк для взрослого стоит 100 рублей).

В этом сезоне кассы будут закрываться в 21:00. В музее-заповеднике объясняют это все тем же желанием избежать столпотворения. Правда, жители Павловска нововведением не особо довольны, многие в прошлые годы в парке гуляли каждый вечер после работы, а с нынешними правилами это будет затруднительно.

Изменения в режиме произошли и в Петергофе. Раньше жители самого города могли попасть в парки бесплатно, достаточно было предъявить паспорт с пропиской. В этом сезоне бесплатный вход для них отменен. В самом музее-заповеднике объясняют все это как желанием избежать столпотворения, так и непростой финансовой ситуацией, в которой оказался комплекс из-за многомесячного простоя. В прошлые годы парки музея-заповедника "Петергоф" работали до 20:00, в этом сезоне время работы сокращается на один час.

А в Екатерининском парке в Царском Селе график работы не изменился, парк, как и в прошлые годы он будет закрываться в 23:00.

Во всех парковых комплексах посетители должны носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

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