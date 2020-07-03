Названы регионы, где чаще всего выявляют онкозаболевания

Архангельская область оказалась регионом, где чаще всего регистрируются случаи злокачественных новообразований. В прошлом году в регионе на 100 тысяч жителей было выявлено 566,2 случая заболевания раком, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.

На втором месте Брянская область с показателем 556,2, на Сахалине выявляемость составила 550,2, в Мордовии - 548,6, в Пензенской области - 548,1.

В Петербурге в прошлом году регистрировалось 506,5 случаев на 100 тысяч горожан, в Москве - 385,3.

В целом по стране общий показатель заболеваемости составляет чуть более 436 случаев на 100 тысяч человек.

Меньше всего новых случаев регистрируется в Дагестане. На 100 тысяч жителей показатель составляет 163,6, в Чечне регистрируется чуть более 164 случаев, в Ингушетии - 176,5, на Чукотке - 205, в Ямало-Ненецком автономном округе 215.

Показатель выявления онкологических заболеваний на 100 тысяч человек очень важен. В частности, он позволяет отследить качество диагностики онкологических заболеваний в регионах.