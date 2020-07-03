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03.07.2020 13:20
Рубрика: Власть

Под Калининградом стартовал всеармейский конкурс "Морской десант"

Текст: Светлана Песоцкая
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Под Калининградом на полигоне Балтийского флота "Хмелевка" прошла торжественная церемония открытия Всеармейского конкурса "Морской десант-2020".

Лучшие морпехи России в течение четырех дней, с 3 по 6 июля, будут демонстрировать свою профессиональную выучку и соревноваться в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы из личного оружия - автомата Калашникова АК-74М калибра 5,45 мм и вооружения бронетранспортеров, а также в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву.

Фото: Минобороны России
Видео: морпехи Балтийского флота захватили побережье под Калининградом

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в конкурсе участвуют более двухсот морских пехотинцев и курсантов, представляющих команды Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

Сегодня им предстояло пройти первый этап соревнований - "Полосу препятствий", в котором определяется индивидуальный рейтинг военнослужащих. Каждый участник должен в полном обмундировании, со штатным оружием и в бронежилете преодолеть специализированную полосу протяженностью 1200 метров, на которой установлены 19 препятствий.

Два других этапа называются "Тропа выживания" и "Эстафета". Общая протяженность трассы с препятствиями - более десяти километров, включая 600 метров по воде.

Накануне, готовясь к конкурсу, водители отрабатывали навыки вождения бронетранспортеров БТР-82а на плаву, а также на полигоне с преодолением различных препятствий - колейного моста, рва, прохода между столбами. Наводчики боевых машин и стрелки тренировались в стрельбе по мишеням, имитирующим надводные, береговые и воздушные цели.

Победители конкурса представят Россию на международном конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты "Морской десант-2020".

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