Под Псковом отец и сын создали лабораторию по синтезу кокаина

В Псковской области закрыли крупную подпольную лабораторию по синтезу кокаина, которую организовали 60-летний мужчина и его 37-летний сын. В задержании наркодельцов принимали участие полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" УМВД России по Псковской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Псковичи использовали методики синтезирования кокаина, основанные на советском патенте 1936 года. Следует уточнить, что советские ученые планировали синтезировать алкалоид в медицинских целях. Если бы семейная лаборатория вышла на полную мощность, отец и сын получали бы 20 килограммов наркотика в неделю.

Подпольное производство расположилось в частном доме. Во время обыска оперативники изъяли специализированное лабораторное оборудование, прекурсоры и исходные компоненты, которые используются на разных стадиях изготовления наркотика, продукты промежуточных реакций. А также два предмета, похожих на огнестрельное оружие, и боеприпасы.

Следователи МВД возбудили уголовное дело по статье "незаконное производство наркотических средств". Фигурантов заключили под стражу.