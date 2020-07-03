Новости

Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в Дагестане 16:36
Массовую гибель слонов в Ботсване назвали природной катастрофой 16:35
В Польше раскопали загадочные 7000-летние концентрические объекты 16:35
В Турции обнаружен 2500-летний артефакт парфюмера 16:32
Путин заявил об отсутствии в РФ ограничений прав из-за сексуальной ориентации 16:31
По итогам голосования предложат изменения в избирательное законодательство 16:25
На Урале осудили лжекосметолога, обезобразившего лицо пациентки 16:15
На Ставрополье фермера застрелили возле собственного дома 16:14
Рапота пожелал Беларуси процветания и динамичного экономического развития 16:13
Видео: восемь миллионов особей саранчи прилетели в Непал 16:00
Кому положено максимальное пособие по безработице 15:59
В Ленобласти в промзоне произошел крупный пожар 15:58
Под Псковом отец и сын создали лабораторию по синтезу кокаина 15:56
В ФК "Оренбург" заявили об ухудшении ситуации с COVID-19 15:51
ESA показало впечатляющее видео полета над кратером Королева на Марсе 15:38
В ЦРПТ уточнили, как доставлять маркированные лекарства с помощью курьеров 15:37
Серийному маньяку в Иванове вынесли пожизненный приговор 15:19
До 11 июля запланирован 41 авиарейс для вывоза россиян из-за рубежа 15:15
В Швейцарии ввели штраф в 10 тысяч франков за нарушение карантина 15:15
Глава Кубани до 21 июля продлил режим повышенной готовности 15:06
Минтруд рассказал, можно ли репетиторам возобновить свою работу 15:03
В Тюмени заведующая поликлиники "дозвонилась" до умершей пациентки 15:00
Жительнице Новокузнецка удалили опухоль с волосами 14:59
Вышел трейлер мрачного скандинавского мини-сериала HBO 14:55
В Испании открылся сезон паломничества в Сантьяго-де-Компостела 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
03.07.2020 15:56
Рубрика: Происшествия

Под Псковом отец и сын создали лабораторию по синтезу кокаина

Текст: Ульяна Вылегжанина

В Псковской области закрыли крупную подпольную лабораторию по синтезу кокаина, которую организовали 60-летний мужчина и его 37-летний сын. В задержании наркодельцов принимали участие полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" УМВД России по Псковской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Севастополе ФСБ изъяла партию наркотиков на 6,8 миллиона рублей

Псковичи использовали методики синтезирования кокаина, основанные на советском патенте 1936 года. Следует уточнить, что советские ученые планировали синтезировать алкалоид в медицинских целях. Если бы семейная лаборатория вышла на полную мощность, отец и сын получали бы 20 килограммов наркотика в неделю.

Подпольное производство расположилось в частном доме. Во время обыска оперативники изъяли специализированное лабораторное оборудование, прекурсоры и исходные компоненты, которые используются на разных стадиях изготовления наркотика, продукты промежуточных реакций. А также два предмета, похожих на огнестрельное оружие, и боеприпасы.

Следователи МВД возбудили уголовное дело по статье "незаконное производство наркотических средств". Фигурантов заключили под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Видеотрансляция: Встреча Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Поправки в Конституцию потребуют изменения порядка 100 законов
Путин и Лукашенко обсуждали двусторонние отношения во Ржеве
Мурашко: Второй волны COVID-19 в прежних масштабах уже не будет
За сутки в России подтверждено 6718 случаев COVID-19 в 84 регионах
Дети выпадают из окон в трети случаев на глазах у родителей
Как обезопасить квартиру на время отпуска