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03.07.2020 16:07
Рубрика: Культура

Театр-фестиваль "Балтийский дом" озвучил планы на будущий сезон

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Театре-фестивале "Балтийский дом" состоялся сбор труппы, на котором озвучили планы на 2020-2021 годы.

Первую встречу после длительного перерыва, связанного с карантином, назвали "Театральный Новый год". Собравшихся в Большом зале приветствовали настоящий Дед Мороз, Снегурочка и Крыска Анфиска (символ 2020 года), эти роли исполнили актрисы Наталья Парашкина, Светлана Обидина и Мария Лысюк.

Фото: Пресс-служба НДТ
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- Внучка, не подходи ко мне близко, соблюдай дистанцию, - шутил Дед Мороз.

Надо сказать, артисты и сотрудники театра соблюдали все правила санитарно - эпидемиологической безопасности.

Затем генеральный директор театра Сергей Шуб подвел итоги работы театра в онлайн-формате, отметил самые яркие события минувшего сезона и рассказал о том, как театр будет жить в ближайшее время.

- Три месяца мы жили в онлайне. За нашим проектом "Балтийский дом LIVE" в социальных сетях и на сайте театра следило около трех миллионов человек. И это, конечно, заслуга каждого из вас. А сегодня у нас началась другая жизнь, в которой мы должны научиться беречь себя, беречь друг друга и беречь театр. Это непростой урок, но я думаю, мы его усвоим и преодолеем все испытания. Уверен: будут репетиции и спектакли, будут наши фестивали - все будет! - заключил Сергей Шуб.

О творческих планах рассказала художественный директор театра Марина Беляева. В июле продолжатся репетиции спектаклей "Версальский экспромт" (режиссер Анатолий Праудин, в основе - одноактная комедия Мольера), "Я сижу на берегу" (по произведениям Рубена Гальего, режиссер Роман Каганович), "НеПлохие парни" (по пьесе Марка Камолетти "Боинг-Боинг", режиссер Дмитрий Петрунь). Эти постановки станут первыми премьерами нового сезона. Как они будут сыграны - в режиме онлайн-трансляции или со зрителями в зале - покажет время.

В дальнейших планах театра работа над спектаклями "Дело" (пьеса Сухово-Кобылина, режиссер Оскарас Коршуновас), "Девчата" (по одноименной повести известного советского писателя Бориса Бедного, режиссер Александр Кладько). В год двухсотлетия Достоевского "Балтийский дом" планирует обратиться к одному из самых театральных романов писателя "Идиот". Переговоры о постановке этого спектакля ведутся с режиссером Мэн Цзинхуэем из Китая.

Будет и дальше развиваться проект "Экспериментальная сцена. Плюс", в рамках которого пройдет выпуск постановок "Шатуны" (по мотивам одноименного романа Юрия Мамлеева, режиссер Роман Муромцев), "Старик и море" (режиссер Руслан Кияков), "Записки из мертвого дома" (режиссер Рача Махатаев).

Фото: Светлана Мазурова
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В планах - продолжение международной деятельности Театра-фестиваля "Балтийский дом". В этом году пройдет второй фестиваль национальных театров "Крымская театральная осень", международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии "Встречи в России" и юбилейный, тридцатый фестиваль "Балтийский дом".

Завершился "Театральный Новый год" поздравлениями и раздачей подарков. Чествовали артистов, отметивших юбилей трудовой деятельности: Инна Волгина служит в театре уже 30 лет, а Ирина Муртазаева - 20. По традиции вручили плюшевых мишек сотрудникам театра, которые в прошлом году получили почетное звание "мама" или "папа". С днем рождения поздравили Татьяну Львовну Пилецкую, приму "Балтийского дома". В этот день народной артистке России исполнилось 92 года, увидеть ее можно в спектаклях "Деревья умирают стоя", "Ма-Мурэ", "Семья в подарок".

Кстати

Играть спектакли "Балтийский дом" планирует в сентябре. Касса театра работает, и зрители могут приобрести билеты на спектакль с открытой датой. В акции участвуют вечерние и детские постановки Большой сцены. На билеты действует специальная цена. Купить их можно уже сейчас, а действительны они будут с момента открытия театра и до 31 декабря 2020 года.

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