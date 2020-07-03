В Ленобласти в промзоне произошел крупный пожар

В Ленинградской области на 13-м километре Мурманского шоссе загорелись металлические контейнеры.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Ленингрдской области, на момент, когда огнеборцы прибыли к месту пожара, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Пожар довольно быстро локализовали, открытое горение в данный момент ликвидировано.

В спасательном ведомстве отметили, что сведения о пострадавших не поступали.

Между тем, свидетелями пожара стали тысячи петербуржцев, которые в это время ехали по Мурманскому шоссе. Дым был заметен в районе станции метро "Улица Дыбенко". В социальных сетях появились сообщения о взрывах. В региональном управлении МЧС отметили, что огнеборцы, непосредственно участвующие в тушении пожара на объекте ничего такого не видели.