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03.07.2020 15:58
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти в промзоне произошел крупный пожар

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Ленинградской области на 13-м километре Мурманского шоссе загорелись металлические контейнеры.

Фото: https://vk.com/spb_today
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Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Ленингрдской области, на момент, когда огнеборцы прибыли к месту пожара, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Пожар довольно быстро локализовали, открытое горение в данный момент ликвидировано.

В спасательном ведомстве отметили, что сведения о пострадавших не поступали.

Между тем, свидетелями пожара стали тысячи петербуржцев, которые в это время ехали по Мурманскому шоссе. Дым был заметен в районе станции метро "Улица Дыбенко". В социальных сетях появились сообщения о взрывах. В региональном управлении МЧС отметили, что огнеборцы, непосредственно участвующие в тушении пожара на объекте ничего такого не видели.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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