В Петербурге наркоторговец притворялся курьером по доставке еды

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 18-летнего юношу, который торговал наркотиками, используя для прикрытия фирменную одежду курьера по доставке еды.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, молодого человека задержали утром 30 июня на Малой Балканской улице. Он находился в состоянии, похожем на наркотическое опьянение. Выяснилось, что 18-летний юноша - уроженец Кемеровской области, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков. В ходе обыска у него изъяли вещество белого цвета, которое эксперты определили как два грамма амфетамина.

Позже оказалось, что молодой человек является так называемым закладчиком наркотиков. Он же занимался фасовкой в арендованном гараже на Софийской улице. Там сотрудники МВД обнаружили около 850 граммов амфетамина, расфасованного в пакетики небольшими партиями, и весы. А также - одежду и сумку известной фирмы по доставке еды. При этом официально задержанный там не работает. Сам он объяснил, что работал там раньше, а когда уволился, фирменную одежду решил не возвращать, используя курьерские атрибуты для прикрытия.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ". Подозреваемый задержан. Сотрудники полиции разыскивают его соучастников и выясняют источник приобретения примерно килограмма амфетамина.