Новости

Возбуждено дело по факту хищения 40 млн рублей у Минобрнауки РФ 18:49
В Китае вскрыли десятки гробниц династий Тан и Сун 18:47
Жена Зеленского вылечилась от коронавируса 18:45
На Дону сняли карантин в детских садах, бассейнах и гостиницах 18:44
Трамп посоветовал Байдену проверить свой мозг 18:24
Генри Кавилл сравнил "Ведьмака" и "Игру престолов" 18:21
Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной его отца 18:17
В Ростове задержан подозреваемый в вооруженном ограблении банка 18:15
В Ярославской области начнут работу детские лагеря 18:10
ФАС: Цены на социально значимые продукты снижаются 18:09
Московские врачи отправились Тыву для борьбы с коронавирусом 18:08
Москалькова предложила ускорить процесс освобождения заключенных 18:03
В Крыму отелям запретили принимать детские группы из других регионов 18:00
В Петербурге наркоторговец притворялся курьером по доставке еды 17:54
В Казани задержан глава общества инвалидов РТ Рифат Ганибаев 17:48
Актер сериала "Голливуд" рассказал о секс-сцене с 71-летней коллегой 17:47
В Липецке в суд направлено дело о махинациях с квартирами для сирот 17:43
Завершился суд над петербуржцами, жарившими сосиски над Вечным огнем 17:37
Путин: Ценные предложения, не вошедшие в Конституцию, надо реализовать 17:35
Неонацисты скупают недвижимость в Восточной Германии 17:29
Путин предложил группе по поправкам в Конституцию продолжить работу 17:28
Во Вьетнаме открылся отель, на чье оформление использовали тонну золота 17:19
В Таиланде иностранцев обязали сдавать тест на COVID-19 за 96 долларов 17:19
Раскопки в Иране пролили новый свет на загадочную столицу Мидии 17:15
Бирюков: За полгода московская "Система-112" приняла около 1,3 млн вызовов 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
03.07.2020 17:54
Рубрика: Происшествия

В Петербурге наркоторговец притворялся курьером по доставке еды

Текст: Евгения Цинклер

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 18-летнего юношу, который торговал наркотиками, используя для прикрытия фирменную одежду курьера по доставке еды.

В Севастополе ФСБ изъяла партию наркотиков на 6,8 миллиона рублей

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, молодого человека задержали утром 30 июня на Малой Балканской улице. Он находился в состоянии, похожем на наркотическое опьянение. Выяснилось, что 18-летний юноша - уроженец Кемеровской области, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков. В ходе обыска у него изъяли вещество белого цвета, которое эксперты определили как два грамма амфетамина.

Позже оказалось, что молодой человек является так называемым закладчиком наркотиков. Он же занимался фасовкой в арендованном гараже на Софийской улице. Там сотрудники МВД обнаружили около 850 граммов амфетамина, расфасованного в пакетики небольшими партиями, и весы. А также - одежду и сумку известной фирмы по доставке еды. При этом официально задержанный там не работает. Сам он объяснил, что работал там раньше, а когда уволился, фирменную одежду решил не возвращать, используя курьерские атрибуты для прикрытия.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ". Подозреваемый задержан. Сотрудники полиции разыскивают его соучастников и выясняют источник приобретения примерно килограмма амфетамина.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Видеотрансляция: Встреча Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Поправки в Конституцию потребуют изменения порядка 100 законов
Путин и Лукашенко во Ржеве обсудили двусторонние отношения
Мурашко: Второй волны COVID-19 в прежних масштабах уже не будет
За сутки в России подтверждено 6718 случаев COVID-19 в 84 регионах
Дети выпадают из окон в трети случаев на глазах у родителей
Как обезопасить квартиру на время отпуска