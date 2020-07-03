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03.07.2020 21:11
Рубрика: Культура

Самсон проснулся

В Петергофе после карантина открыли фонтаны
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8198)
По вполне понятным причинам традиционно роскошного и многолюдного праздника запуска фонтанов в Петергофе в этом году не было, и, наверное, именно поэтому открытие фонтанов в пятницу стало особенно радостным.
Одновременно в знаменитом парке с фонтанами смогут находиться не больше девяти тысяч человек. Фото: Сергей Николаев Одновременно в знаменитом парке с фонтанами смогут находиться не больше девяти тысяч человек. Фото: Сергей Николаев
Одновременно в знаменитом парке с фонтанами смогут находиться не больше девяти тысяч человек. Фото: Сергей Николаев

- С одной стороны, это праздник: люди устали, все хотят на работу, а музей должен зарабатывать, чтобы дожить до будущего сезона. А с другой стороны - это совершенно гигантская ответственность, которую я готова разделить с первыми посетителями, - рассказала генеральный директор музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая. - Вот смотрю на фото городских парков: люди сидят и лежат на траве, не соблюдают дистанцию, не носят маски, но нам так хочется, чтобы все у нас состоялось и было безопасно - к всеобщей радости.

Фото: Сергей Николаев/ РГ
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Такими, как обычно, петергофские парки этим летом не будут - угроза коронавируса накладывает определенные ограничения. Гулять можно только по заранее проложенным маршрутам - они продуманы так, чтобы посетители как можно меньше пересекались. О "санитарной дистанции" в полтора метра напоминают информационные таблички, разделители у касс, разметка входных зон. Одновременно в знаменитом парке с фонтанами смогут находиться не больше девяти тысяч человек. При этом гости обязаны носить защитные маски (их можно купить в автоматах).

Входные билеты и экскурсии в Нижний парк продаются в электронном виде. Они именные и действуют строго в определенные часы. При покупке билета на сайте музея-заповедника нужно выбрать двухчасовой интервал входа в парк.

Несмотря на огромные финансовые потери и ограничения в связи с пандемией, музей сохранил цены на билеты для граждан России

Приехав к этому времени, гости точно смогут войти в него и провести там столько времени, сколько захотят.

Впрочем, при этом сохранится возможность купить билеты в день посещения в дежурной кассе. Она же будет выдавать бесплатные билеты льготным категориям посетителей.

- Несмотря на огромные финансовые потери и ограничения в связи с пандемией, музей сохранил цены на билеты для граждан России, - отмечают в музее-заповеднике.

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