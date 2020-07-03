МЧС Крыма предупредило об аномальной жаре в регионе

С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномальная жара. Об этом со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило региональное МЧС.

Глава ведомства Сергей Шахов отметил, что, по прогнозам синоптиков, среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов.

- Максимальные температуры воздуха достигнут 33-38 градусов, - уточнил он.

В связи с этим в республиканском МЧС призвали соблюдать необходимые правила безопасности: как можно реже пребывать на открытом солнце, употреблять больше воды, не пить алкогольные напитки. В ведомстве также напомнили о том, что запрещено разводить костры в лесах и выжигать травы в полях.