Под Астраханью на Волге ликвидирован разлив нефтепродуктов

Под Астраханью, на правом берегу Волги, в районе Нового автомобильного моста спасателям удалось собрать и обезвредить большое количество попавших в реку нефтепродуктов. Об этом сообщает на своем сайте Морская спасательная служба.

Сообщение об обнаружении аварийного разлива нефтепродуктов поступило к дежурному Каспийского филиала "Морспасслужбы" из инспекции государственного портового контроля Астрахани. Прибрежная зона и береговая полоса были сильно загрязнены масляными пятнами, камни у мелководья, деревья, кустарники покрыты мазутным слоем, а водная растительность и песок пропитались топливом.

Сильнее всего от разлива нефтепродуктов пострадала береговая полоса: находящиеся у мелководья камни, деревья, кустарники были покрыты мазутным слоем, водная растительность, песок и наплывной мусор пропитались топливом.

- Для ликвидации загрязнения в аварийный район были направлено спасательное подразделение аварийно-спасательного формирования Каспийского филиала "Морспасслужбы" со специальным оборудованием. Загрязнение было локализовано сорбирующими боновыми заграждениями, после чего спасатели приступили к мероприятиям по очистке от нефтепродуктов прибрежной акватории и береговой полосы.

Поздним вечером того же дня работы по ликвидации нефтяного загрязнения были завершены .В результате проведенной операции собрано 780 кг нефтеводяной смеси, замазученого мусора и сорбента. Действия спасателей предотвратили дальнейшее загрязнение акватории.