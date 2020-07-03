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03.07.2020 15:57
Рубрика: Власть

В Адыгее рассказали о ходе реализации нацпроекта по жилью

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Ход реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" обсудили сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое в режиме видеоконференции провел с регионами заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.От Адыгеи участие в работе заседания принял глава республики Мурат Кумпилов.
Фото: Пресс-служба главы РА Фото: Пресс-служба главы РА
Фото: Пресс-служба главы РА

Основными темами стали темпы жилищного строительства и расселение аварийного жилого фонда. Открывая мероприятие, Марат Хуснуллин подчеркнул, что необходимо жестко выдерживать дорожные карты и исполнять целевые показатели по вводу жилья - такую задачу поставил президент страны.

Фото: Алексей Гусев
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С докладами по указанным темам выступили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, главы ряда регионов.

В Адыгее в рамках нацпроекта утвержден региональный проект "Жилье", которым предусмотрено к 2024 году ввести 2,1 миллиона квадратных метров жилой площади. В прошлом году в регионе уже сдано в эксплуатацию 257 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 137,4 процента к показателю 2018 года. Ожидаемый ввод жилья в текущем году превысит 262 тысячи квадратных метров, из которых более 154 тысячи квадратных метров - многоквартирное жилье.

В условиях перехода на проектное финансирование особую актуальность приобретает увеличение объемов строительства индивидуальных жилых домов, что, в свою очередь, требует наличия инженерной инфраструктуры на земельных участках, отведенных под эти цели.

"В рамках реализации индивидуального плана социально-экономического развития на этот год заложено почти 86 миллионов рублей на разработку муниципалитетами проектно-сметной документации. Я поставил задачу перед руководителями территорий завершить эту работу до конца года, чтобы уже в следующем году начать строительство инженерных сетей. Это поможет нашим жителям в освоении земельных участков, отведенных под индивидуальное жилищное строительство", - отметил глава РА в комментарии СМИ.

В сфере расселения аварийного жилого фонда в Адыгее, согласно федеральному проекту, до первого сентября 2025 года планируется расселить 7,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до первого января 2017 года.

На 2019-2021 годы Фондом содействия реформированию ЖКХ на эти цели выделено 67 миллионов рублей. В минувшем году уже расселено 512 квадратных метров аварийного жилья, до конца года ожидается расселение еще 830 квадратных метров при плановом показателе 720 кадратных метров. Всего до 31 декабря 2021 года, с опережением на год, планируется расселить около 2000 квадратных метров аварийного жилья, где проживает 50 семей.

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