В Ростове задержан подозреваемый в вооруженном ограблении банка

В Ростове задержан подозреваемый в налете на отделение банка, похитивший накануне деньги из кассы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Ограбление произошло в одном из отделений Сбербанка в Ворошиловском районе донской столицы. Злоумышленник в перчатках и маске ворвался в здание банка и, угрожая предметом, похожим на гранату, потребовал отдать ему деньги. Добычей налетчика стали полтора миллиона рублей и 27 тысяч долларов.

Оперативникам потребовалось менее суток, чтобы вычислить и задержать злоумышленника. Им оказался ранее судимый ранее 43-летний местный житель. Часть похищенных денег он уже успел потратить на погашение долгов по кредитам.

При обыске по месту жительства задержанного изъяты маска, перчатки, муляжи гранаты и револьвера, а также часть похищенных денег.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "разбой".