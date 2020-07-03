В Ростовской области пекарня похитила газ на 22 млн рублей

В Ростовской области предприниматель подозревается в крупном хищении газа. Об этом сообщает на своем сайте "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону".

Внеплановая проверка крупной хлебопекарни и кондитерской, проведенная с участием представителей СК РФ, УФСБ и МВД, выявила незаконное использование и установку газового оборудования на предприятии, а также занижение показаний приборов учета газа в результате вмешательства в работу счетных механизмов.

Как уточнили газовики, объем похищенного газа составляет около трех миллионов кубических метров. Общая сумма ущерба более 22 миллионов рублей.

В ходе проверки также было установлено, что газификация производственных и жилых объектов индивидуального предпринимателя проведена с грубыми нарушениями. Вплоть до того, что это, по мнению специалистов, могло привести к взрыву и пожару.

"Использовались пластиковые водопроводные трубы, на газопроводе построено здание. На территории предприятия незаконно возведена автомобильная газонаполнительная станция, которая использовала сетевой газ для заправки автотранспорта кондитерской. Незаконно было установлено более 30 приборов газового оборудования…", - перечисляют выявленные нарушения представители газовой службы.

В настоящий момент материалы проверки направлены в правоохранительные органы.