В Сочи мужчина погиб, сорвавшись со скалы в реку

В Лазаревском районе Сочи обнаружено тело мужчины, предположительно сорвавшегося со скалы в русло реки Аше. Об этом сообщает пресс-служба Службы спасения города-курорта на своей странице в Instagram.

Как выяснилось, инцидент произошел в поселке Шхафит вблизи Белых скал. Сигнал о лежавшем в труднодоступном месте мужчине без признаков жизни поступил накануне оперативному дежурному службы.

На месте выехали сотрудники службы спасения и медики, помощь которых не потребовалась. Спасатели извлекли тело.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Служба спасения Сочи просит жителей и гостей курорта быть бдительными и избегать опасных, экстремальных мест.