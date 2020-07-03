Жители Волгоградской области проголосовали за московское время

Жители Волгоградской области вновь хотят жить по столичному времени. Идею с переводом региона на московское расписание поддержало большинство опрошенных. Опрос прошел одновременно с голосованием по поправкам в Основной закон страны первого июля, рассказал первый заместитель председателя областной думы Сергей Булгаков.

"Выразили свое мнение чуть более 74% жителей, имеющих избирательное право, а это порядка одного миллиона 353 тысяч человек. Более 65% высказались за возврат московского времени, около 34% - за местное время, порядка 0,3% бюллетеней признаны недействительными", - цитирует председателя облдумы ТАСС.

С московского времени на местное Волгоградская область перешла в 2018 году. Такое решение приняли жители на мартовском региональном референдуме. За перевод стрелок часов на один час вперед тогда высказались почти 59% избирателей.