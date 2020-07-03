Артем Дзюба позвал школьника-благотворителя на матч сборной России

"Савва Ярыгин - очень добрый парень из Челябинска. Сборная России восхищается его поступком и приглашает на ближайший матч, - пояснили в пресс-службе команды. - Мальчик любит футбол. Его кумиры - Роналду и Дзюба".

- Савва, привет. Я Артём Дзюба. Узнал твою историю и был очень сильно поражён. Ты большой молодец, умничка, в общем, нереально крутой парень, - сказал в видеообращении футболист. - Безумно приятно, что помимо Криштиану Роналду тебе нравлюсь я, поэтому большое тебе спасибо. Буду стараться радовать тебя победами сборной и забивать побольше голов, чтобы тебе было приятно. Хочу пригласить тебя на ближайший матч сборной России. С меня футболка. Надеюсь, скоро увидимся. Пока-пока. Береги себя.

Ближайший домашний матч сборной России пройдёт 3 сентября. В матче Лиги наций УЕФА национальная команда встретится с Сербией.

Савве Ярыгину 11 лет. О том, что такое благотворительность, он узнал от своей мамы, которая работает в организации, помогающей пожилым людям. Савва пошел по ее стопам и в своем еще очень юном возрасте решил помогать сверстникам из детских домов, покупая для них мячи.

Благотворительный проект школьника уже привлек внимание минэкологии региона и ХК "Трактор", которые также приняли участие в доброй акции.