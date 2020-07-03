Более 45 миллионов рублей похищено на трудоустройстве инвалидов в Югре

Многомиллионное мошенничество в общественной организации раскрыли правоохранительные органы Югры. Подозреваемый - 62-летний председатель структуры, который должен был помогать инвалидам с трудоустройством, а сам присваивал средства, которые выделяли на это нефтегазовые компании.

Собственно, при участии служб безопасности этих предприятий ФСБ Тюменской области и раскрыло всю схему.

Как сообщает пресс-служба СК Югры, фигурант похищал деньги с января 2017 года по апрель 2020-го. В соответствии с региональным законом "Всероссийское общество инвалидов" которым он руководил, давало работу инвалидам за счет средств, которые выделяли предприятия ТЭК. Злоумышленник же представлял компаниям, которые оказывали эту поддержку, липовые сведения о занятости людей и фиктивные финансовые отчеты.

"Полученные на основании подложных документов денежные средства, в сумме более 45 миллионов рублей, он обналичил и распорядился ими по своему усмотрению", - говорится в сообщении следственного ведомства.

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по ХМАО - Югре по материалам ФСБ Тюменской области возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Накануне в офисе общественной организации и дома у подозреваемого прошли обыски (видеозапись опубликована на youtube-канале силовиков). Обнаружено и изъято более 50 ювелирных изделий, посуда и столовые приборы из драгметаллов, коллекционные монеты, 50 старинных икон, ордена Отечественной Войны и многое другое.