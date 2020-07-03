Депутаты Ямала приняли 685 региональных законов за 5 лет работы

Весенняя сессия, которую недавно завершили депутаты шестого созыва Законодательного собрания ЯНАО, собравшись онлайн на очередном, пятьдесят третьем, заседании, стала для них последней. Впереди выборы седьмого состава депутатского корпуса автономного округа. Самый раз подвести итоги работы народных избранников за пять лет.

Отчасти их можно и нужно выразить в цифрах. Принято 685 региональных законов. Из них 119 относится к категории базовых, определяющих социальную и экономическую политику властей арктического края. Без малого половина законодательных актов находится в сфере государственного строительства и местного самоуправления. Рассмотрено свыше 400 федеральных законопроектов, подавляющее большинство - поддержано. В органы государственной власти РФ направлено 18 обращений с аргументацией необходимости корректировки ряда федеральных законодательных актов.

За пятилетку бюджет округа вырос едва ли не вдвое, и это, пожалуй, самый убедительный итоговый показатель солидарных усилий исполнительной и законодательной ветвей власти ЯНАО в наращивании промышленного, инвестиционного потенциала, в укреплении и расширении социальных гарантий северян. Причем следует учесть, что рывок сделан при негативных внешнеполитических условиях, при снижении стоимости углеводородного сырья на мировых рынках.

По словам Сергея Ямкина, вся пять лет возглавляющего Заксобрание, увеличению объемов производства, развитию новых отраслей хозяйствования, привлечению дополнительных капиталов в фундаментальные отрасли в решающей степени поспособствовал закон о промышленной политике в ЯНАО. А пересмотр норм налоговых преференций вкупе с возвращением трехлетнего планирования бюджета позволили максимально эффективно разрабатывать проекты стратегического развития.

В числе главных достижений этих лет - принятие комплекса законов, направленных на социальную защиту ямальцев, сбережение их здоровья, традиций и культуры, благоприятной экологической среды.

- Мы были последовательны в проведении политики по развитию и поддержке института многодетной семьи, материнства и детства. Ямал одним из первых ввел льготы по уплате взносов на капремонт жилого фонда людям старше 70 лет. Освободили от уплаты проживающих в ветхих и аварийных домах. Своевременно приняли решение о защите интересов дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, а также граждан, достигших предпенсионного возраста, - перечисляет спикер.

Он с удовлетворением отмечает, что коллеги из Госдумы поддержали инициативу по устранению правовых препятствий в оформлении опеки землякам, ведущим кочевой образ жизни. Теперь дети тундровиков, оставшиеся без попечения родителей, могут жить с близкими по духу людьми, воспитываться в привычных, желанных для них условиях. Председатель Заксобрания надеется, что будет одобрено и предложение о наделении многодетных семей правом на предоставление им отпуска в удобное время.

Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО

Памятна презентация проекта "Дни Ямала" в Совете Федерации.

- Наш опыт обеспечения гарантий прав северных народов, сохранения их уникальной культуры рекомендован к распространению в других субъектах РФ, стал предметом изучения не только российского, но и международного экспертного сообщества, - подчеркивает Сергей Ямкин. - Ямал стал пилотным регионом для апробирования арктической модели здравоохранения. Практика гибкого развития системы образования в отдаленных районах, национальных поселках получила высокую оценку коллег из Бундестага.

Направления развития традиционных отраслей и жизнедеятельности коренных народов Севера закреплены в "Народной программе". Дорожную карту для нее составляли не в кабинетах: депутаты вместе с учеными и чиновниками проехали тысячи километров, добрались до самых отдаленных стойбищ и факторий. Вовлечение населения в процесс управления территориями, в решение вопросов местного значения крайне важно, считает Сергей Ямкин и подчеркивает, что очень часто обращения избирателей воплощаются в законодательные инициативы, в действующие законы. Такие, к примеру, как законы об оленеводстве, об аквакультуре. За пять лет депутаты приняли порядка 10 тысяч обращений, почти все рассмотрены в положительном ракурсе для заявителей.

Завершающее заседание весенней сессии, как и два предыдущих, прошло в формате онлайн - коронавирус пока не позволяет собираться народным избранникам в стенах родного парламента.

- В этой ситуации более всего огорчило лишение возможности очных встреч с избирателями, разговора "глаза в глаза". Однако связи с ними, разумеется, не теряли. Отлаженный коммуникационный ресурс позволил депутатам и в режиме самоизоляции вести полноценный законодательный процесс, выполнять задачи, поставленные главой государства. Совместно с правительством автономного округа удалось обеспечить оперативное принятие законодательных пакетов по поддержке рядовых ямальцев, предпринимателей, что во многом снизило их риски и издержки в условиях пандемии, - говорит спикер.

Вице-губернатор Ирина Соколова от имени главы ЯНАО Дмитрия Артюхова и от себя лично поблагодарила депутатов за совместную конструктивную работу в интересах избирателей, профессионализм и преданность Ямалу. По ее словам, в трудный для всей страны период депутатский корпус региона продемонстрировал высокий уровень социальной ответственности.

Остается добавить, что работа шестого созыва не закончилась - до избрания нового состава парламента депутаты продолжат работать с избирателями в своих округах. Ну а до старта избирательной кампании времени осталось немного.