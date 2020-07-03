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03.07.2020 14:24
Рубрика: Экономика

В Свердловской области снесли 20 тысяч "квадратов" аварийного жилья

Текст: Наталия Швабауэр

Свердловская область за первое полугодие отселила 20,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья и уже получила аванс на 2021-й из Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 320 миллионов рублей. Сейчас готовятся соглашения с муниципалитетами, чтобы распределить средства между ними. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра строительства и развития инфраструктуры региона Антон Шафаростов.

Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
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- Идем с существенным превышением темпов, - подчеркнул он. - В федеральной программе ликвидации аварийных домов активно участвуют 20 муниципалитетов, при этом треть всего аварийного жилфонда (160 тысяч метров) сконцентрирована в шести: в Карпинске, Волчанске, Дегтярске, Нижнем Тагиле, в Екатеринбурге и Белоярском районе.

Общий размер субсидии из Фонда содействия реформированию ЖКХ в следующем году составит 1,25 миллиарда рублей.

В 2019-м Средний Урал получил 1,5 миллиарда. Регион добавил свои 95,4 миллиона, муниципалитеты - 15 миллионов. Плановые показатели по итогам года перекрыли в четыре раза, расселив более 1000 человек и снеся 21,5 тысячи квадратных метров.

В целом перед Свердловской областью стоит задача снести до конца 2025 года около 320 тысяч "квадратов", признанных аварийными до 1 января 2017 года. Это 1300 деревянных бараков и домов на бутовой кладке, где проживает около 20 тысяч уральцев. С учетом зданий, включенных в реестр после 2017 года, а также частных одноквартирных домов и сблокированных, которые в федеральную программу не попадают и расселяются исключительно за счет субъекта РФ и муниципалитетов, на 31 марта 2020 года в регионе числилось 524,5 тысячи метров, опасных для проживания.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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