На Урале проверят семью, где ребенок разнимал дерущихся родителей

Следственный комитет Свердловской области и региональный аппарат детского омбудсмена начали проверку по факту появившегося в соцсетях ролика, на котором маленькая девочка вынуждена была защищать мать от отца.

На выложенном в интернет видео, снятом в Екатеринбурге, пьяный мужчина бет женщину, все это видит ребенок. Девочка берет нож, но снимающий происходящее на смартфон человек заставляет ее бросить его и угрожает органами опеки.

"Согласно предварительным данным, между мужчиной и женщиной произошел конфликт в присутствии малолетнего ребенка, который таким образом, был поставлен в условия, угрожающие его физическому и психическому здоровью", - пояснили "РГ" в пресс-службе СК области.

Следователи выясняют не только обстоятельства, которые привели к ссоре между взрослыми, но и условия, в которых воспитывается девочка.

"Специалисты Центра помощи семьи и детям уже тоже начали свою работу по изучению ситуации в семье. С мамой, насколько я знаю, ведется работа по уточнению ситуации. Самое главное - не навредить ребенку и принять правильное, взвешенное решение", - сообщил РИА Новости свердловский уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков.