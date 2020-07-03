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03.07.2020 12:55
Рубрика: Происшествия

На Урале вынесли приговор насильнику и убийце школьницы

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Челябинский областной суд огласил приговор по громкому делу об изнасиловании и убийстве магнитогорской школьницы, ставшей жертвой наркомана. Осужденный признан виновным по четырем статьям УК РФ, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

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- Судом установлено, что в июне 2018 года 27-летний обвиняемый делал ремонт в квартире родителей погибшей, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Находясь в состоянии наркотического опьянения, он избил вернувшуюся домой девочку, совершил ее изнасилование и иные действия сексуального характера. А затем в целях сокрытия преступления нанес молотком множество ударов по различным частям тела, от которых жертва скончалась.

Подсудимый признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, изнасиловании и угрозе заражения ВИЧ-инфекцией несовершеннолетней. А кроме того, в убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

Ему грозило пожизненное заключение. Однако суд ограничился 19 годами лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ее ограничением еще на два года.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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