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03.07.2020 14:27
Рубрика: Экономика

Свердловский бизнес запросил 11,5 млрд рублей кредитов на зарплаты

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)

Кредиты под два процента годовых оказались наиболее востребованной мерой господдержки у предпринимателей Свердловской области. На 24 июня за ней обратилось 5616 представителей бизнеса, рассказали в Уральском Главном управлении Банка России. Общая сумма запрошенных средств - 11,5 миллиарда рублей.

Фото: iStock
Льготные кредиты на зарплату пользуются спросом

85 процентов заявок уже рассмотрено, по более чем половине одобренных заключены договоры с банками. "Думаем, что сумма выдачи будут пропорциональна количеству одобренных заявок: 83 процента от 11,5 миллиарда", - прокомментировал Рустэм Марданов, руководитель Уральского ГУ Банка России.

Напомним, госпрограмма кредитования под два процента годовых заработала с 1 июня. Получить средства могут предприятия из пострадавших от коронавируса отраслей и социально ориентированные НКО. Сумма рассчитывается из количества сотрудников, умноженного на МРОТ (12 130 рублей) и шесть месяцев. Если предприятие сохранит штат на уровне не меньше 90 процентов, то по истечении срока кредита его и проценты полностью спишут. Если численность персонала уменьшится до 80 процентов - "простят" половину суммы.

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