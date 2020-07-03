Ученые нашли связь между зарплатами в регионах РФ и миграцией на Север

Ученые выявили взаимосвязь между изменением уровня зарплат в центральных и южных регионах России и миграционным притоком в районы Крайнего Севера, передает РИА Новости.

Специалисты отмечают, что миграционные потоки в регионы Крайнего Севера в последние годы снижаются. По их мнению, связано это с тем, что в субъектах европейской части и юга России заработная плата последние 15 лет росла быстрее. Таким образом снизился разрыв между доходами, и северные регионы потеряли привлекательность для работников.

По мнению ученых, государственные программы, призванные увеличить численность населения северных регионов, должны быть направлены не на предложения труда, а на расширение спроса на работников. Именно увеличение возможности заработка может вернуть привлекательность Арктики для мигрантов. В иных случаях региону трудно конкурировать с областями, где более благоприятные условия для жизни.

Ученые намерены исследовать этот вопрос более детально. В частности, они хотят смоделировать взаимосвязь миграции и спроса на труд, чтобы выяснить: влияют ли уровень безработицы и структура занятости в европейской части России на миграционные потоки в Арктику.