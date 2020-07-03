В Челябинской области произошел крупный пожар на крыше магазина

В городе Пласт Челябинской области ликвидирован крупный пожар в магазине "Светофор". Персонал и покупатели эвакуировались самостоятельно, жертв нет, сообщили в пятницу в ГУ МЧС региона.

- Сообщение о возгорании кровли магазина по улице Клары Цеткин в Пласте поступило сегодня в 12.05 по местному времени, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - На момент прибытия первых подразделений из-под крыши валил густой дым. Звенья газодымозащитной службы приступили к разведке, на тушение кровли были поданы два пожарных ствола, еще два ствола - на охлаждение железобетонных перекрытий.

В 13.26 открытое горение было ликвидировано, производится разборка и проливка конструкций.

По предварительной информации, пострадавших нет. Сразу после возгорания магазин самостоятельно покинули 37 человек. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются, отметили в ГУ МЧС региона.