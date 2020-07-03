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03.07.2020 09:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Екатеринбурге откроются детские сады

Текст: Ольга Штейн

Дошкольные образовательные учреждения Екатеринбурга заработают с шестого июля в штатном режиме, но лишь вполсилы. Распоряжение выпустил департамент образования города на основании протокола заседания регионального оперативного штаба по коронавирусу.

К работе с понедельника приступят все муниципальные детсады, за исключением тех, что закрыты на плановый ремонт. Но заполняемость будет не более 50 процентов.

Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости
Дежурные группы были созданы в 14 тысячах детсадов

Руководителям дошкольных учреждений нужно оборудовать входные помещения антисептиками для обработки рук, ежедневно измерять температуру тела у работников, родителей и детей при входе в здание или на территорию детсада, иметь средства индивидуальной защиты для работников, обеспечить помещения рециркуляторами и ультрафиолетовыми облучателями для обеззараживания воздуха, каждые два часа обрабатывать дезсредствами все поверхности.

Сейчас руководители детских садов начинают уведомлять родителей о начале работы ДОУ в штатном режиме. Родителям необходимо будет соблюсти несколько правил: предоставить справки об эпидблагополучии и уведомить детский сад о выходе ребенка для постановки его на питание, отмечают в Департаменте образования администрации Екатеринбурга.

Накануне, 2 июля, в Свердловской области было зарегистрировали 224 новых случая коронавирусной инфекции, выписали 123 человека. Всего на территории региона зафиксировано 13272 случая. По данным оперштаба 148 уральцев находятся в тяжелом состоянии, 116 - в реанимации, 56 - на аппаратах ИВЛ. Состояние 695 человек медики оценивают как средней тяжести, остальные - в удовлетворительном.

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