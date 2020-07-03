В Екатеринбурге откроются детские сады

Дошкольные образовательные учреждения Екатеринбурга заработают с шестого июля в штатном режиме, но лишь вполсилы. Распоряжение выпустил департамент образования города на основании протокола заседания регионального оперативного штаба по коронавирусу.

К работе с понедельника приступят все муниципальные детсады, за исключением тех, что закрыты на плановый ремонт. Но заполняемость будет не более 50 процентов.

Руководителям дошкольных учреждений нужно оборудовать входные помещения антисептиками для обработки рук, ежедневно измерять температуру тела у работников, родителей и детей при входе в здание или на территорию детсада, иметь средства индивидуальной защиты для работников, обеспечить помещения рециркуляторами и ультрафиолетовыми облучателями для обеззараживания воздуха, каждые два часа обрабатывать дезсредствами все поверхности.

Сейчас руководители детских садов начинают уведомлять родителей о начале работы ДОУ в штатном режиме. Родителям необходимо будет соблюсти несколько правил: предоставить справки об эпидблагополучии и уведомить детский сад о выходе ребенка для постановки его на питание, отмечают в Департаменте образования администрации Екатеринбурга.

Накануне, 2 июля, в Свердловской области было зарегистрировали 224 новых случая коронавирусной инфекции, выписали 123 человека. Всего на территории региона зафиксировано 13272 случая. По данным оперштаба 148 уральцев находятся в тяжелом состоянии, 116 - в реанимации, 56 - на аппаратах ИВЛ. Состояние 695 человек медики оценивают как средней тяжести, остальные - в удовлетворительном.

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