В Свердловской области сгорела ферма

Сильный пожар потушили минувшей ночью на ферме в деревне Ларина в Байкаловском муниципальном районе.

Сообщение о ЧП на предприятии АПК поступило в экстренные службы в четверг в 21.47 по местному времени. Загорелся шлакоблочный одноэтажный загон частной фермы.

"Работники вывели 100 голов крупного рогатого скота. Благодаря их быстрым и слаженным действиям удалось избежать гибели людей и животных", - рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Приехавшие на место спасатели смогли за полчаса локализовали пожар на площади 800 квадратных метров, хотя тушение огня существенно усложнял тот факт, что в строении было много легковоспламеняющихся материалов.

В 02.05 пожару был дан отбой. Причина его выясняется.