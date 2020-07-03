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03.07.2020 08:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Свердловской области сгорела ферма

Текст: Екатерина Призова

Сильный пожар потушили минувшей ночью на ферме в деревне Ларина в Байкаловском муниципальном районе.

Сообщение о ЧП на предприятии АПК поступило в экстренные службы в четверг в 21.47 по местному времени. Загорелся шлакоблочный одноэтажный загон частной фермы.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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"Работники вывели 100 голов крупного рогатого скота. Благодаря их быстрым и слаженным действиям удалось избежать гибели людей и животных", - рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Приехавшие на место спасатели смогли за полчаса локализовали пожар на площади 800 квадратных метров, хотя тушение огня существенно усложнял тот факт, что в строении было много легковоспламеняющихся материалов.

В 02.05 пожару был дан отбой. Причина его выясняется.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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