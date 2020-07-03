В Свердловской области за сутки скончались семь человек с COVID-19

За прошедшие сутки еще 227 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области. Также оперштаб подтвердил семь случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Диагноз был лабораторно подтвержден у 161 жителя Екатеринбурга. Всего в регионе зарегистрировано 13499 случаев COVID-19", - уточняет ведомство.

Состояние 141 пациента доктора оценивается как тяжелое, из них 53 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии выздоровели и были выписано 7936 пациентов. Общее число смертельных случаев с учетом сегодняшних данных - 114.