В Тюмени заведующая поликлиники "дозвонилась" до умершей пациентки

Заведующая тюменской поликлиники в ответ на жалобу сына пациентки заявила, что дозвонилась до нее, и та лечением осталась довольна. Однако женщина к тому времени была давно уже мертва и, само собой, никак не могла ответить на звонок врача. В медучреждении по данному факту начали проверку.

Историю рассказал в соцсетях местный житель - сын погибшей женщины. По его словам, он жаловался на больницу из-за некачественного лечения матери, а в результате получил ответ от заведующей поликлиникой, что та, якобы, связалась с пациенткой по телефону и урегулировала все вопросы по оказанию ей медицинской помощи.

В руководстве медучреждения рассказали, что обращение уже рассмотрели на уровне Министерства здравоохранения России.

- Если заведующая поликлиники представила заведомо фальсифицированные сведения, применим к ней самые жесткие меры. После публикации мы начали служебное расследование, - сообщила KP.RU главврач больницы Лариса Боярская.