В Тюмени завершается строительство второй очереди аквапарка

В областном центре завершается строительство второй очереди водно-термального оздоровительного комплекса с аквапарком и объектами инфраструктуры. Вчера ход реализации инвестиционного проекта по созданию термального курорта "ЛетоЛето" оценил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Губернатор осмотрел СПА-комплекс с ультрасовременным бассейном. Благодаря уникальной системе водоподготовки, определенной концентрации солей и минералов вода в бассейне по составу аналогична морской.

В будущем планируется строительство третьей очереди комплекса - создание сервисов медицинских процедур с программами для оздоровления организма, а также банного городка, где будут настоящие сибирские бани на дровах с традиционными программами парения.

- Инвестиционный проект по созданию термального курорта "ЛетоЛето" очень важен для региона не только с точки зрения развития туризма, но и как свидетельство поддержки, которую оказывают инвесторам областные власти, - отметил глава региона. - Строительство одного из самых больших в России аквапарков - серьезный рывок. Инвесторы, конечно, рисковали, и я рад, что у них все получилось. Совсем скоро - запуск второй очереди проекта.

По мнению председателя совета директоров компании-инвестора Владимира Шевчика, многофункциональный комплекс - не только самый большой курорт на Урале и в Западной Сибири, но и новый формат оздоровительного отдыха для всей семьи.

Общая площадь комплекса - 3500 квадратных метров. Одновременно на его территории могут находиться до 500 гостей. В комплексе есть бассейн с морской водой, джакузи, сауны и бани разных традиций, горячий минеральный источник и wellness-кафе.

Проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области. Инвестиционное соглашение заключено в марте 2017 года. Инвестору были предоставлены льготы по налогам в региональный бюджет и административное сопровождение на всех стадиях реализации проекта.

Напомним, в рамках реализации масштабного инвестпроекта в 2018 году введены в эксплуатацию аквапарк с бассейнами и аттракционами, а также 4-звездочный отель на 180 номеров. В ноябре 2019 года начал работать открытый бассейн с минеральной водой, оборудованный массажными системами.

- Термальные минеральные воды, которые в больших количествах имеются в наших недрах, - серьезный ресурс региона, - уверен Александр Моор. - По большому счету, до сих пор он использовался точечно и не системно. Но данный проект показывает, что Тюмень может стать термальной столицей России. Потенциал для этого у нас есть. Это пример для других инвесторов.

По мнению губернатора, инвесторы приобрели уникальный опыт, который будет востребован в работе по развитию въездного туризма в регионе.