"Роскосмос" затопит корабль "Прогресс" с отходами экипажа МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-13" отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 8 июля в 21:22 по московскому времени.

Согласно расчетам, в 1:05 (мск) 9 июля он войдет в атмосферу Земли, а в 1:07 начнется его разрушение. Несгораемые элементы конструкции корабля упадут в южной части Тихого океана (восточнее Новой Зеландии). Об этом РИА Новости рассказали в Роскосмосе.

Напомним, "Прогресс МС-13" с грузом прибыл на МКС в декабре 2019 года. Экипаж разгрузил корабль и в течение нескольких месяцев заполнял мусором.