Роспотребнадзор начал изучать иммунитет к коронавирусу

Сейчас ученые должны выяснить, как долго продлится иммунитет к коронавирусу, приобретенный переболевшими. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос о возможности второй волны эпидемии.

"То, что мы сегодня видим, говорит о том, что иммунитет формируется и у тех, кто тяжело переболел и у тех, кто легко переболел. Мы ее не знаем, и никто в мире не знает, сколько он будет длиться, как долго. Но вот это то, что мы сейчас должны выяснить", - заявила она.

По словам Анны Поповой, сегодня не так много научных публикаций о том, как формируется популяционный иммунитет, который должен защитить популяцию от нового заболевания. "Мы (Россия - прим. "РГ") на два месяца позже вступили в этот процесс, чем целый ряд стран. А наши ученые говорят, что раньше чем через 48 недель от момента заболевания, смотреть иммунитет, который останется дальше", - уточнила глава санитарного ведомства.