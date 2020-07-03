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03.07.2020 20:18
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор выпустил требования к детским учреждениям на летнем отдыхе

Текст: Александр Проценко

Роспотребнадзор разработал санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы учреждений для детей и молодежи с учетом опасности коронавирусной инфекции. Эти правила дополняют обычный режим и гигиенические нормативы для объектов образовательной и социальной инфраструктуры, предназначенных для детей и юношества.

Фото: iStock
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Документ занимает 9 страниц и подробно определяет правила организации приема, перевозок, размещения, питания, отдыха и оздоровления детей - с тем, чтобы не допустить возможности их инфицирования. Особо отмечено, что количество детей в группах и отрядах должно быть не более 50% от проектной вместимости. Установлен запрет на организацию детского отдыха в лагерях палаточного типа. А расстановка кроватей в спальных помещениях для детей и сотрудников должна производиться с соблюдением социальной дистанции 1,5 м.

При организации отдыха детей с круглосуточным пребыванием на весь период смены обязательно круглосуточное нахождение медицинских работников, а массовые мероприятия на открытом воздухе должны проводиться без непосредственного контакта между детьми из разных отрядов.

Данные правила утверждены Главным санитарным врачом России Анной Поповой.

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