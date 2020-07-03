Россиянам приостановили выдачу нейтрального статуса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до конца июля, когда состоится очередное заседание совета World Athletics.

Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой организации после того, как Всероссийская федерация легкой атлетики в срок до 1 июля не уплатила штраф в размере 5 миллионов долларов за причастность прежнего руководства ВФЛА к "делу Лысенко".

- ВФЛА сильно подводит своих спортсменов, - подчеркнул президент World Athletics Себастьян Коу. - Мы сделали все от нас зависящее, чтобы ускорить процесс выдачи нейтрального статуса и оказать поддержку в восстановлении ВФЛА, но, похоже, безрезультатно. Условия оплаты штрафа были ясны и не оспаривались ВФЛА, поэтому мы должны будем вернуться к этому вопросу в конце июля.