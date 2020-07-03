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Социальная ответственность бизнеса

Проект: Вызов года 2020
Рубрика: Экономика

03.07.2020 11:13
Текст: Ирина Фурсова

Российский бизнес должен сделать ставку на экспорт

Внутренний спрос, кратно упавший во время пандемии коронавируса, в ближайшее время не сможет обеспечить потребности российского бизнеса, считают эксперты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поэтому стратегической ставкой для предпринимателей, если компания намерена расти количественно и качественно, должен стать экспорт.

Фото: Михаил Мордасов/ РИА Новости
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Семь лет назад, сообщили "РГ" в Бизнес-школе "Сколково", стало ясно: чтобы бизнесу быть глобальным, ему не обязательно быть крупным. Небольшие компании стали строить свои стратегии на нескольких рынках, как при одновременной игре на нескольких шахматных досках. К нынешнему году средний процент несырьевых экспортеров в общем объеме экспорта развитых и развивающихся стран стал составлять от 20 до 50 процентов. В частности, в России доля несырьевых неэнергетических товаров подросла на 2,2 процента и превысила 36,5 процента в общем объеме экспорта. Наряду с цифровизацией экспортные операции стали точками роста и "антихрупкости" для многих компаний. И так продолжалось до весны нынешнего года. Но коронавирус нарушил все планы и рабочие ритмы.

Насколько вероятно быстрое восстановление экономики сейчас, когда пандемия пошла на спад?

"Я бы не стал обольщаться на этот счет, - ответил главный экономист консалтинговой компании "ПФ "Капитал" Евгений Надоршин. - Первая волна пандемии еще не закончилась, так что оживление рынка, которые мы сейчас наблюдаем, временное. Кроме этого, коронавирус сегодня - не единственное препятствие на пути роста мировой и российской экономики".

Сейчас политики большинства стран мира сосредоточены не на развитии, добавил эксперт, они решают совсем другие проблемы. Так, в Европе брекзит и беженцы, Латинская Америка тоже наводнена беженцами из Венесуэлы, Ближний Восток и Африка погрязли в вооруженных конфликтах, США пересматривают свою внешнюю политику и т.д. В чисто экономическом плане тоже не все гладко. По статистике ВТО, суммарное количество ограничительных мер во внешней торговле с 2009 года выросло более чем на 40 процентов. Только в торговле между странами G20, за последние 10 лет применялось больше 5 тысяч различных ограничительных мер. Торговые споры между ключевыми государствами мира сдержали экономический рост уже в 2019 году, и особенно здесь отличились США и Китай. В общем, сообщил "РГ" Евгений Надоршин, "коронавирус упал на хорошо подготовленную почву. Рост мирового ВВП в 2019 году был самым низким за последние 10 лет, и продолжил бы замедляться и без "помощи" пандемии, как и мировая торговля, также показавшая самый худший результат во втором десятилетии".

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В России вероятнее всего произойдет спад экономики на 4-5 процентов в нынешнем году, с последующим подъемом на 3 процента в 2021-ом. Именно поэтому особой надежды на внутренний спрос возлагать не стоит, уверен Надоршин. Но тот, кто захочет выйти на внешний рынок, сегодня столкнется с десятикратными сложностями в сравнении с теми, что существовали еще лет пять назад. Тем не менее, акцентировал эксперт, иного выхода нет: компания либо с трудностями, но растет, либо без них, но топчется на месте.

Попасть на внешний рынок, если туда еще не протоптана дорожка, можно тремя путями: самостоятельно (долго и трудно), через партнеров, встраиваясь в цепочки создания стоимости (тоже трудно, но это хотя бы гарантирует спрос), и через торговые площадки. Последний способ больше подходит для В2С, но зато в современном духе цифровизации. По словам гендиректора eBay Россия, Восточная Европа и Африка Ильи Кретова, на маркетплейсах с середины марта, то есть с начала пандемии, появилось 10 тысяч новых продавцов. И, несмотря на замедление мировой торговли, онлайн-экспорт растет каждый год на 20-30 процентов. Товары повышенного спроса сейчас - средства индивидуальной защиты, спортинвентарь, автозапчасти, пляжные вещи, безразмерный fashion (ремни, сумки, часы) и т.д.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Пандемия повысила спрос на кафельную плитку: ее хорошо брали и берут не только частники для ремонта квартир, но и некрупные компании для ремонта и строительства медучреждений. Среди онлайн-продавцов много российских фирм, угадавших сегменты спроса. Во время пандемии даже появились экспортные стартапы. Так, столичная компания заключила контракт на поставку фильтров для очистки воды от хлора в Австралию, компания из Самары - на продажи мороженого в Китай.

По словам гендиректора компании PAL Бориса Неймана, на электронных площадках наибольшую экспортную активность проявляют компании из приграничных регионов. Видимо, тяга к международной торговле у них заложена на уровне ментальности. И привел пример: про композитные материалы из Волгограда и Ижевска никто слыхом не слыхивал, а аналогичные изделия из Калининградской области известныв сотне стран мира и расходятся, как горячие пирожки. В результате балтийское предприятие процветает, а два других чахнут. "Не надо забывать, что выход на международный рынок хорошо поднимает стоимость товара", - заметил эксперт.

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Предприятия Смоленской области получат господдержку при выходе на зарубежные рынки. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, посетив на днях несколько динамично развивающихся предприятий региона. Среди них - компания "ВКП ЛТ", выигравшая тендер по обшивке кресел самолетов для крупного отечественного авиаперевозчика, фабрика по пошиву белья, домашней и пляжной одежды "РозТех", завод "Эггер древпродукт Гагарин", предприятия льняного кластера.

Фото: iStock
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"За счет ресурсов Российского экспортного центра им можно оказать дополнительную поддержку при выходе на внешние рынки. Многие из представленных здесь фабрик и заводов обладают существенным экспортным потенциалом, чему способствует, в том числе, выгодное географическое положение области, которая находится в непосредственной близости к основным рынкам сбыта - странам ЕС и СНГ. То есть они могут значительно экономить на логистике", - считает министр. В свою очередь губернатор Алексей Островский подчеркнул, что валовой региональный продукт области уже более чем на 20 процентов формирует сфера промышленности. И федеральная поддержка даст импульс этому сектору экономики к дальнейшему развитию.

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