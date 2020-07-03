Российский бизнес должен сделать ставку на экспорт

Внутренний спрос, кратно упавший во время пандемии коронавируса, в ближайшее время не сможет обеспечить потребности российского бизнеса, считают эксперты.

Поэтому стратегической ставкой для предпринимателей, если компания намерена расти количественно и качественно, должен стать экспорт.

Семь лет назад, сообщили "РГ" в Бизнес-школе "Сколково", стало ясно: чтобы бизнесу быть глобальным, ему не обязательно быть крупным. Небольшие компании стали строить свои стратегии на нескольких рынках, как при одновременной игре на нескольких шахматных досках. К нынешнему году средний процент несырьевых экспортеров в общем объеме экспорта развитых и развивающихся стран стал составлять от 20 до 50 процентов. В частности, в России доля несырьевых неэнергетических товаров подросла на 2,2 процента и превысила 36,5 процента в общем объеме экспорта. Наряду с цифровизацией экспортные операции стали точками роста и "антихрупкости" для многих компаний. И так продолжалось до весны нынешнего года. Но коронавирус нарушил все планы и рабочие ритмы.

Насколько вероятно быстрое восстановление экономики сейчас, когда пандемия пошла на спад?

"Я бы не стал обольщаться на этот счет, - ответил главный экономист консалтинговой компании "ПФ "Капитал" Евгений Надоршин. - Первая волна пандемии еще не закончилась, так что оживление рынка, которые мы сейчас наблюдаем, временное. Кроме этого, коронавирус сегодня - не единственное препятствие на пути роста мировой и российской экономики".

Сейчас политики большинства стран мира сосредоточены не на развитии, добавил эксперт, они решают совсем другие проблемы. Так, в Европе брекзит и беженцы, Латинская Америка тоже наводнена беженцами из Венесуэлы, Ближний Восток и Африка погрязли в вооруженных конфликтах, США пересматривают свою внешнюю политику и т.д. В чисто экономическом плане тоже не все гладко. По статистике ВТО, суммарное количество ограничительных мер во внешней торговле с 2009 года выросло более чем на 40 процентов. Только в торговле между странами G20, за последние 10 лет применялось больше 5 тысяч различных ограничительных мер. Торговые споры между ключевыми государствами мира сдержали экономический рост уже в 2019 году, и особенно здесь отличились США и Китай. В общем, сообщил "РГ" Евгений Надоршин, "коронавирус упал на хорошо подготовленную почву. Рост мирового ВВП в 2019 году был самым низким за последние 10 лет, и продолжил бы замедляться и без "помощи" пандемии, как и мировая торговля, также показавшая самый худший результат во втором десятилетии".

В России вероятнее всего произойдет спад экономики на 4-5 процентов в нынешнем году, с последующим подъемом на 3 процента в 2021-ом. Именно поэтому особой надежды на внутренний спрос возлагать не стоит, уверен Надоршин. Но тот, кто захочет выйти на внешний рынок, сегодня столкнется с десятикратными сложностями в сравнении с теми, что существовали еще лет пять назад. Тем не менее, акцентировал эксперт, иного выхода нет: компания либо с трудностями, но растет, либо без них, но топчется на месте.

Попасть на внешний рынок, если туда еще не протоптана дорожка, можно тремя путями: самостоятельно (долго и трудно), через партнеров, встраиваясь в цепочки создания стоимости (тоже трудно, но это хотя бы гарантирует спрос), и через торговые площадки. Последний способ больше подходит для В2С, но зато в современном духе цифровизации. По словам гендиректора eBay Россия, Восточная Европа и Африка Ильи Кретова, на маркетплейсах с середины марта, то есть с начала пандемии, появилось 10 тысяч новых продавцов. И, несмотря на замедление мировой торговли, онлайн-экспорт растет каждый год на 20-30 процентов. Товары повышенного спроса сейчас - средства индивидуальной защиты, спортинвентарь, автозапчасти, пляжные вещи, безразмерный fashion (ремни, сумки, часы) и т.д.

Пандемия повысила спрос на кафельную плитку: ее хорошо брали и берут не только частники для ремонта квартир, но и некрупные компании для ремонта и строительства медучреждений. Среди онлайн-продавцов много российских фирм, угадавших сегменты спроса. Во время пандемии даже появились экспортные стартапы. Так, столичная компания заключила контракт на поставку фильтров для очистки воды от хлора в Австралию, компания из Самары - на продажи мороженого в Китай.

По словам гендиректора компании PAL Бориса Неймана, на электронных площадках наибольшую экспортную активность проявляют компании из приграничных регионов. Видимо, тяга к международной торговле у них заложена на уровне ментальности. И привел пример: про композитные материалы из Волгограда и Ижевска никто слыхом не слыхивал, а аналогичные изделия из Калининградской области известныв сотне стран мира и расходятся, как горячие пирожки. В результате балтийское предприятие процветает, а два других чахнут. "Не надо забывать, что выход на международный рынок хорошо поднимает стоимость товара", - заметил эксперт.

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Предприятия Смоленской области получат господдержку при выходе на зарубежные рынки. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, посетив на днях несколько динамично развивающихся предприятий региона. Среди них - компания "ВКП ЛТ", выигравшая тендер по обшивке кресел самолетов для крупного отечественного авиаперевозчика, фабрика по пошиву белья, домашней и пляжной одежды "РозТех", завод "Эггер древпродукт Гагарин", предприятия льняного кластера.

"За счет ресурсов Российского экспортного центра им можно оказать дополнительную поддержку при выходе на внешние рынки. Многие из представленных здесь фабрик и заводов обладают существенным экспортным потенциалом, чему способствует, в том числе, выгодное географическое положение области, которая находится в непосредственной близости к основным рынкам сбыта - странам ЕС и СНГ. То есть они могут значительно экономить на логистике", - считает министр. В свою очередь губернатор Алексей Островский подчеркнул, что валовой региональный продукт области уже более чем на 20 процентов формирует сфера промышленности. И федеральная поддержка даст импульс этому сектору экономики к дальнейшему развитию.