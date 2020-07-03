Руководитель "Яндекс.Учебника" рассказал об итогах дистанционного обучения

Во время самоизоляции даже взрослым было нелегко перейти на дистанционную работу. Школьники тоже перешли на "удаленку", и в следующем учебном году их обучение будет не совсем таким, как прежде. О том, что изменится в школьном образовании, "РГ" рассказал Евгений Лурье, руководитель "Яндекс.Учебника" - одного из сервисов, которым на карантине пользовались учителя 1-5 классов для организации дистанционного обучения.

Евгений, весь весенний учебный "семестр" и школы, и вузы работали на "удаленке". Какие выводы?

Евгений Лурье: На мой взгляд, есть три главных итога дистанционного обучения. Во-первых, многие учителя, которые никогда не пользовались цифровыми инструментами, попробовали и увидели, что с ними можно работать. В середине апреля "Яндекс" провел исследование. Количество учителей, которые стали пользоваться цифровыми технологиями, сместилось с примерно 50-60 процентов в разных регионах до 80-90 процентов. То есть попробовали практически все. По данным Общественной палаты, почти половина преподавателей, которые раньше не пользовались цифровыми технологиями, теперь уверены, что будут это делать. Профессиональный чемоданчик с инструментами учителя расширился.

Во-вторых, развитие цифровых технологий в образовании станет более системным. Те учителя, которые использовали образовательные сервисы до карантина, делали это сверх основной программы. Это было чем-то дополнительным, например, домашним заданием на воскресенье для всех желающих. Нынешняя ситуация показала, что многие сервисы полноценно встраиваются в образовательный процесс и соответствуют всем принятым в России стандартам. И учителя, и администрации школ увидели, что различные платформы можно использовать в качестве основных инструментов наряду с учебниками и тетрадями.

В-третьих, изменится отношение общества к этому явлению. Раньше многие считали, что традиционное образование не нуждается в цифре. В этом году родители школьников активно наблюдали за всем происходящим и увидели, что цифровые инструменты могут принести пользу (если школа действительно ими пользовалась).

Какие были сложности в дистанте? Какие инструменты здесь "выстрелили", а о каких можно забыть?

Евгений Лурье: В самой сложной ситуации оказались те педагоги, которые пытались с помощью обычных мессенджеров "рулить" процессом: высылали домашние задания и принимали фотографии выполненных работ. Это, конечно, рабочая схема, но очень трудоемкая.

Наибольший эффект показало использование цифровых платформ с автопроверкой. Там уже есть готовые задания, которые учитель выдает детям. Когда школьник решает, он не ждет, пока учитель проверит, а сразу видит "обратную связь" - где ошибка, а где все верно. Учитель видит расширенную статистику и понимает, какие темы класс усвоил хорошо, а какие - не очень. В России оказалось несколько платформ такого рода, включая "Яндекс.Учебник".

Хорошо проявили себя в это сложный период и электронные дневники. В некоторых регионах вместе со школьными журналами и бумажными дневниками еще до карантина ввели и такую форму учета и контроля. Но она помогала решать в большей степени административные задачи.

Отдельно надо сказать про видеосвязь, на которую возлагались большие надежды. Наши исследования показали, что большинство учителей не использовали видеосвязь регулярно. Эта тенденция наиболее явно прослеживалась в селах и небольших городах. Причины, скорее всего, в отсутствии технической возможности и в жилищных условиях. Возможно, некоторым учителям некомфортно включать видео, находясь дома. Сейчас мы анализируем итоги дистанта и думаем, как мы со своей стороны можем помочь.

Если посмотреть на сам образовательный процесс, то наибольшие сложности у учителей вызвали введение новых тем и проведение контроля пройденного, а проще всего давались отработка и закрепление материала. Мы видим, что цифровые инструменты сыграли в этом большую роль.

Что ждет школу в новом учебном году?

Евгений Лурье: Мы ожидаем, что цифровые технологии на равных придут в классную работу. Раньше их использовали, в основном, для домашних заданий. Сейчас учителя увидели, что можно встраивать блоки работы с цифровыми сервисами в уроки. Увы, не во всех школах есть для этого возможности, и это отдельная тема. Но, тем не менее, во многих школах страны в классах есть проекторы, компьютерные классы, личный компьютер учителя, какие-то дополнительные гаджеты.

Ситуация, когда вместо учебников и тетрадок перед учениками на партах - мониторы или планшеты, а учитель рисует формулы на цифровой панели, может стать реальностью для нашей школы?

Евгений Лурье: Ситуация, когда дети уткнулись в экраны, а учитель лишь "дополнение" - неверный подход. Образование - это, в первую очередь, люди, в руках у которых разные "инструменты": учебники, рабочие тетради, планшеты. Цифровые технологии должны использоваться только с конкретной целью. Например, для самостоятельной работы всего класса или какой-то его части, в то время как другая часть закрепляет учебный материал вместе с учителем. Понятно, что нужно для этого обеспечивать техникой и школы, и многие семьи, которые просто не имеют возможности приобрести нормальные устройства для работы.

Чему сейчас нужно учиться преподавателям, чтобы быть полностью готовыми, если снова придется уйти на "удаленку"?

Евгений Лурье: В первую очередь необходима минимальная компьютерная грамотность, чтобы учитель мог уверенно пользоваться компьютером. Во-вторых, нужно научиться пользоваться педагогическими инструментами, такими как сервисы с автопроверкой. В-третьих нужно развивать навыки коммуникации в сети: использовать не только чаты, но и каналы для публикации новостей класса, папки для совместной работы и электронные дневники для мониторинга прогресса учеников.

Как сделать работу с цифровыми технологиями более комфортной?

Евгений Лурье: Учитель комфортно себя чувствует в цифровой среде, когда знает, что и как он может там делать. А если учитель чувствует себя уверенно, то эта уверенность будет передаваться детям. Он профессионал, важно его мастерство и знание. Тогда и у школьников никакого напряжения не возникнет.

Мы хотим помочь педагогам, поэтому проводим вебинары для всех учителей, использующих "Яндекс.Учебник". А еще мы запустили проект "Я учитель", с помощью которого педагоги могут в целом улучшать свои компетенции, в том числе, цифровые.

Остается пожелать, чтобы технические возможности у школьного образования росли. Кажется, государство движется в эту сторону. Все в большем количестве школ появляются дополнительные наборы устройств, доступ к интернету, и это позволяет делать маленькие, но весомые шаги в эту сторону.