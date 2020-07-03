Схиигумен Сергий лишен сана

Сегодня в Екатеринбургской епархии прошел церковный суд, рассматривающий дело схиигумена Сергия (Романова), осуждавшего всех закрывших храмы во время пандемии и называвшего ее "псевдопандемией". Схиигумен Сергий (Романов) лишен церковного сана, он больше не священник.

- Завершилось очередное заседание церковно-епархиального суда… Постановили: первое - признать схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича, виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов… Второе - низвергнуть схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича, из священного сана, - цитирует председателя суда протоиерея Николая Малету агентство РИА Новости.

Это заседание церковного суда было не единственным, первое прошло 15 июня, и было перенесено на 26 июня, потому что схиигумен Сергий зачитал на нем текст, не имеющий никакого отношения к сути предъявленных ему обвинений, и после этого быстро покинул заседание, не ответив на вопросы. 26 июня - на второе заседание суда - клирик не явился. И сегодня, 3 июля, принято решение о лишении его сана.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря, схиигумен Сергий (Романов) стал известен в нецерковных кругах после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", а россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".

Лишение права на проповедь он не принял и продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать, что могло привести к заражению людей. Правящий архиерей запретил его в служении.

Его публичные высказывания стали причиной того, что на него заведено и административное дело, которое должно рассматриваться 7 июля.