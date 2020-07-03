Синоптики прогнозируют появление "теплового купола" над Арктикой

"Тепловой купол" сформируется на следующей неделе над Северным Ледовитым океаном и ускорит таяние льда. Так синоптики еще называют область высокого давления. Об этом рассказал сотрудник Финского института метеорологии Мика Рантанен.

"Такие явления характеризуются теплыми воздушными массами и ясным небом, а это в разы ускоряет таяние морского льда", - цитирует синоптика РИА Новости.

Информацию о формировании над Арктикой антициклона подтвердили и в Гидрометцентре России. Активное таяние многолетних льдов является последствием глобального изменения климата, которое происходит в высоких широтах. Это явление наблюдается уже не первый год, отметил научный руководитель центра Роман Вильфанд.