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03.07.2020 05:51
Рубрика: Общество

Синоптики прогнозируют появление "теплового купола" над Арктикой

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Тепловой купол" сформируется на следующей неделе над Северным Ледовитым океаном и ускорит таяние льда. Так синоптики еще называют область высокого давления. Об этом рассказал сотрудник Финского института метеорологии Мика Рантанен.

Фото: iStock
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"Такие явления характеризуются теплыми воздушными массами и ясным небом, а это в разы ускоряет таяние морского льда", - цитирует синоптика РИА Новости.

Информацию о формировании над Арктикой антициклона подтвердили и в Гидрометцентре России. Активное таяние многолетних льдов является последствием глобального изменения климата, которое происходит в высоких широтах. Это явление наблюдается уже не первый год, отметил научный руководитель центра Роман Вильфанд.

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