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03.07.2020 14:39
Рубрика: Происшествия

СК завершил уголовное дело об убийстве спецназовца в Красногорске

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет объявил об окончании расследования уголовного дела, о котором в прошлом году говорили очень много. Группа хулиганов в подмосковном Красногорске напала на бывшего спецназовца, который попытался защитить незнакомого человека, которого избивали сразу несколько человек. Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего, покушении на убийство мужчины и хулиганстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 213 УК РФ). Всего обвиняемых в этом деле 9 человек.

По версии следствия, 1 июня 2019 года в деревне Путилково городского округа Красногорск Московской области обвиняемые совершили хулиганские действия и нападение на гражданина Сергеева. За него вступился бывший военнослужащий спецподразделения ГРУ Никита Белянкин.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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В результате Белянкин получил ножевое ранение, от которого скончался.

Петренко говорит, что следователи определили всех без исключения участников событий и дали правовую оценку действиям каждого из них. В частности, обвинения в убийстве Белянкина в связи с исполнением им общественного долга и покушении на убийство мужчины из хулиганских побуждений предъявлены Сергею Ходжаяну, Гамлету Айрапетяну и Гранту Айрапетяну. Остальным соучастникам инкриминируется хулиганство.

Выводы следствия, подчеркнула представитель Следственного комитета, основываются на комплексе доказательств, подтверждающих виновность указанных лиц, в том числе видеозаписях с места происшествия, на которых зафиксированы обстоятельства совершенного преступления, заключениях проведенных экспертиз, показаниях свидетелей и потерпевших.

Сегодня уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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