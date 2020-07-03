СК завершил уголовное дело об убийстве спецназовца в Красногорске

Следственный комитет объявил об окончании расследования уголовного дела, о котором в прошлом году говорили очень много. Группа хулиганов в подмосковном Красногорске напала на бывшего спецназовца, который попытался защитить незнакомого человека, которого избивали сразу несколько человек. Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего, покушении на убийство мужчины и хулиганстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 213 УК РФ). Всего обвиняемых в этом деле 9 человек.

По версии следствия, 1 июня 2019 года в деревне Путилково городского округа Красногорск Московской области обвиняемые совершили хулиганские действия и нападение на гражданина Сергеева. За него вступился бывший военнослужащий спецподразделения ГРУ Никита Белянкин.

В результате Белянкин получил ножевое ранение, от которого скончался.

Петренко говорит, что следователи определили всех без исключения участников событий и дали правовую оценку действиям каждого из них. В частности, обвинения в убийстве Белянкина в связи с исполнением им общественного долга и покушении на убийство мужчины из хулиганских побуждений предъявлены Сергею Ходжаяну, Гамлету Айрапетяну и Гранту Айрапетяну. Остальным соучастникам инкриминируется хулиганство.

Выводы следствия, подчеркнула представитель Следственного комитета, основываются на комплексе доказательств, подтверждающих виновность указанных лиц, в том числе видеозаписях с места происшествия, на которых зафиксированы обстоятельства совершенного преступления, заключениях проведенных экспертиз, показаниях свидетелей и потерпевших.

Сегодня уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.