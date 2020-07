Советский солдат попал в топ-5 лучших снайперов

Американские СМИ составили рейтинг пяти лучших снайперов мира. В этот список попал советский стрелок, прославившийся во время Сталинградской битвы.

Как пишет We Are The Mighty, Василий Зайцев, о котором идет речь в публикации, вырос в глухих местах, где освоил охотничье ремесло.

Американское издание отмечает, что в боях за Сталинград Василий Зайцев смог уничтожить больше двух сотен гитлеровцев. Несмотря на ранение, он закончил войну в Германии. На его счету было около 400 убитых фашистов. Кроме того Василий Зайцев разработал новый метод снайперской тактики. Это так называемая "шестерка", позволяющая эффективно использовать три снайперские пары.

В список лучших снайперов We Are The Mighty включает также неизвестного снайпера из канадского спецназа. Он уничтожил в Афганистане боевика с расстояния примерно 3,5 километра. Для этого пришлось стрелять с господствующей позиции с учетом скорости ветра, расстояния, рельефа местности, температуры воздуха и даже кривизны земли.

В снайперский рейтинг вошел и морской пехотинец Крис Кайл, которого издание называет "самым смертоносным снайпером в военной истории США". Сослуживцы дали ему прозвище "Легенда", а противники назначили за его голову награду в размере 80 тысяч долларов.

Кроме того в списке упоминаются американский морпех Карлос Хэткок, вьетнамские подвиги которого, как пишет We Are The Mighty, достойны голливудских блокбастеров, и финский снайпер Симо Хяйхя, получивший прозвище "Белая смерть".

"Когда снайпер делает удачный выстрел, это может изменить историю", - пишет американское издание. Однако автор материала подчеркивает, что обученные незаметному движению снайперы способны проникать на позиции противника. Там они могут не только ликвидировать выбранные цели, но и получать важную разведывательную информацию. Кроме того, такие стрелки внушают страх.