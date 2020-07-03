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03.07.2020 20:19
Рубрика: Общество

Специалисты ЦНИИмаш увели МКС от столкновения с космическим мусором

Текст: Наталия Ячменникова
Центр управления полетами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) провел внеплановую коррекцию орбиты МКС с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14", чтобы исключить столкновение станции с космическим мусором. Все операции прошли успешно.
Фото: из личного архива Юрия Лончакова Фото: из личного архива Юрия Лончакова
Фото: из личного архива Юрия Лончакова

Напомним, что МКС эксплуатируется с 1998 года. За это время станции пришлось делать не один десяток маневров, чтобы избежать опасного сближения с тем, что называют "отходами" на орбите. А в среднем предупреждения об опасном сближении с МКС космического мусора поступают в ЦУП едва ли не каждую неделю.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Сегодня в космосе хаотично движутся свыше 13 тысяч объектов, размер которых превышает 20-30 см. Из них лишь примерно 7 процентов - космические аппараты. Все остальное - гигантская свалка, раскиданная по орбитам: "мертвые" спутники, обломки конструкций, элементы, которые сопутствуют выведению аппаратов и которые образуются при их разрушении.

По данным специалистов, число потенциально угрожающих МКС космических объектов, которые летают на высотах 415-420 км, (как раз там, где летает космическая станция) уже приближается к тысяче  единиц. Конечно, станция сконструирована с учетом опасности поражения орбитальным "мусором": снабжена системами активной и пассивной защиты. Считается, что орбитальный комплекс сможет выдержать столкновение с обломком диаметром 1 см. Но проблема из года в год становится все серьезнее.

Наиболее засорены "низкие" орбиты от 300-400 км. Как раз где летает МКС. Но и свалка из отходов на солнечно-синхронных, высокоэллиптических и геостационарной тоже приличная. Не так давно только чудом лоб в лоб не врезались два старых американских спутника: телескоп IRAS, запущенный в 1983 году, и военный GGSE-4, запущенный в 1967-м. Обошлось. Мертвые спутники пролетели на высоте около 900 км над Землей на скорости 14,7 км/сек.

Фото: Istock
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Обломков размером меньше 20 см насчитывается уже сотни тысяч. А вот "мусоринок" в 1 сантиметр и менее - вообще десятки миллионов! Именно эта мелочь наиболее опасна, - говорят специалисты, - потому что предоставлена сама себе. А скорости в космосе огромные - до 10-15 км в секунду. И энергия такой мусорной "малявки" сравнима с груженым КамАЗом, который мчится со скоростью 80-100 км в час.

Как рассказывал корреспонденту "РГ" член-корреспондент РАН, доктор технических наук Николай Иванов, космический мусор может прилететь откуда угодно. Существуют определенные методы и приемы по учету вероятности столкновений. Скажем, вероятность столкновения 10 в минус третьей-четвертой степени определяет необходимость увода станции на другую орбиту.

Предупреждения бывают разного уровня: есть "желтый порог", а есть "красный". Вот "красный" - это совсем плохо. Тогда принимаются экстренные меры. Например, перевод станции на другую орбиту. Несколько раз пришлось даже эвакуировать экипаж с борта МКС в корабль "Союз", выполняющий роль "спасательной шлюпки".

Когда слышишь, что МКС сманеврировала от мусора, кажется, все так просто: дали импульс и станция "увернулась". А как по жизни? Надо четко понимать: станция - это не игрушка, которую можно легко "передвинуть", - говорят специалисты.  Это многотонная махина. Кроме того, есть такое понятие, как обеспечение высотной стратегии.

Фото: iStock
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МКС летает по орбите, выбранной из вполне определенных разноплановых требований: с учетом обеспечения необходимых условий для проведения сближений и стыковок транспортных и грузовых кораблей, включая зарубежные, а также безопасности посадки экипажей. Поэтому просто так ее перемещать, как захочется, нельзя. И после любого увода орбиту надо формировать заново для выполнения всех условий дальнейшего полета. Главная оперативная группа управления буквально на ушах стоит. К тому же любые маневры - это сотни килограммов топлива. А каждый килограмм на орбите - на вес золота.

Кстати, Россия готовится запустить первый специализированный спутник для контроля за мусором в околоземном пространстве. Такие аппараты войдут в обновленную российскую Автоматизированную систему предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве "Млечный путь".

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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