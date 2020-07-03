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03.07.2020 08:25
Рубрика: Экономика

Спрос россиян на валюту восстанавливается после смягчения режима самоизоляции

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Спрос россиян на обмен валюты начал постепенно восстанавливаться после смягчения режима ограничений: оборот наличной валюты вырос по сравнению с апрелем, но существенно ниже, чем до пандемии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на опрос банков.

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Так, по данным ВТБ, в мае и июне оборот наличной валюты вырос почти на 30% по сравнению с мартом и апрелем 2020, но по-прежнему отстает от уровней прошлого года. "Самой популярной валютой продолжает быть доллар, на втором месте евро", - отметили в ВТБ.

По данным банка "Русский Стандарт", общее количество валютообменных наличных операций в июне относительно мая, когда еще действовал режим самоизоляции, выросло на 64%. При этом средняя сумма одной операции в июне выросла на 12% относительно предыдущего месяца.

В банке "Дом.РФ" отметили рост спроса на валюту в три раза и увеличение средней суммы операции в полтора раза. Объем обменных операций, по данным банка, вырос на 10% по сравнению с мартом текущего года.

В финансовых организациях также отмечают изменение поведения клиентов, большинство из которых либо стараются диверсифицировать имеющийся портфель сбережений, либо проявляют гораздо более сдержанный интерес к валютообменным операциям, чем это было до пандемии.

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"Доля операций с долларом США и евро примерно равна, с небольшим перевесом в пользу доллара. Спросом также пользуются японская иена и фунт стерлингов, однако объемы операций с этими валютами на порядок ниже", - приводятся в сообщении данные Росбанка.

В "Русском стандарте" также отметили осторожность россиян в вопросах валютообменных операций. "Показатели текущего года заметно отличаются от прошлогодних: общее количество подобных операций с иностранной валютой в мае 2020 года примерно в три раза ниже, чем в мае 2019 года, а в июне 2020 года приблизительно вдвое ниже, чем в июне 2019 года", - уточнили в банке.

Некоторые банки, в том числе Россельхозбанк и "Зенит", в мае и июне не наблюдали повышенного интереса крупных банков, сообщили о существенном падении спроса на наличную валюту. Так, у клиентов Промсвязьбанка наибольший всплеск валютообменных операций наблюдался в марте, в период повышенной волатильности на валютном рынке. "С введением ограничительных мер, связанных с пандемией, интерес к таким операциям снизился более чем в три раза. В мае-июне снижение составило 25-30% от показателей апреля, а по сравнению с прошлым годом объем операций с валютой сократился почти в три раза", - сообщили в Промсвязьбанке.

В крымском РНКБ также отметили падение спроса клиентов на наличную иностранную валюту по сравнению и с прошлым годом, и с периодом самоизоляции. По данным финансового учреждения, количество валютообменных операций сократилось почти в два раза, а их объем упал в 1,5-1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. "Исключением стал март 2020 года, когда объем операций вырос в 1,8 раза в годовом выражении, а количество обменных операций увеличилось в 4,6 раза в связи с периодом серьезных движений на валютном рынке", - отметили в РНКБ.

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