Лидер "Барселоны" Лионель Месси собирается покинуть клуб в июне 2021 года. По информации испанских СМИ, аргентинец приостановил переговоры о продлении нового контракта с "сине-гранатовыми".

Сообщается, что обсуждения между Месси и руководством "Барселоны" шли достаточно хорошо, но последние события в клубе заставили форварда пересмотреть свою позицию и прекратить дальнейшие разговоры. Лионель устал от многочисленных проблем вокруг "сине-гранатовых", информационных утечек из клуба и напряженной обстановки внутри коллектива.

Также стало известно, что Месси недоволен спортивным проектом "Барселоны", руководство которой не смогло предоставить ему наилучших партнеров на поле. В частности, аргентинец зол из-за сорвавшегося трансфера Неймара. Бразилец готов был вернуться на "Камп Ноу" минувшим летом, но каталонцы не смогли договориться с "ПСЖ".

Наверняка на решение Месси повлияли в том числе последние результаты "Барселоны". Каталонцы растеряли кучу очков и позволили мадридскому "Реалу" оторваться от них на четыре балла. В футболе всякое может произойти, но вряд ли "королевский клуб" упустит такое преимущество.

К слову, уже в ближайшие дни у "сине-гранатовых" может смениться главный тренер. По информации СМИ, Кике Сетьен перестал пользоваться поддержкой игровой и покинет свой пост до конца сезона. Сменить его должен бывший полузащитник "Барселоны", легенда клуба Хави, ныне возглавляющий катарский "Аль-Садд".

Хави принял предложение президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу, который предварительно получил одобрение футболистов в пользу кандидатуры специалиста. В случае, если Сетьен уйдет из команды до конца чемпионата, то "Барселону" на временной основе будет тренировать наставник "Барселоны-Б" Гарсия Пимьента.