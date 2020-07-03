Стипендии в России должны быть не ниже МРОТ

Одной из мер поддержки студентов после пандемии должно стать повышение стипендий до уровня минимального размера оплаты труда. Об этом говорится в аналитическом докладе "Уроки "стресс-теста": вузы в условиях пандемии и после нее ", представленном на заседании Общественного совета при Минобрнауки.

"Долгое время государственная политика не обращала внимания на различия в социальном статусе студентов и экономических возможностях, - отмечается в докладе. - Необходимо провести модернизацию инструмента стипендий с установлением их на уровне не ниже МРОТ, а стипендий аспирантов - не ниже средней зарплаты по экономике региона. Частью социальной функции вузов должна стать поддержка трудоустройства студентов.

В докладе отмечается также, что треть студентов приняли дистанционный формат обучения и им он нравится даже больше, чем очный. В то же время возникли сложности - более 10 процентов всех студентов не имели необходимой техники для учебы на дому, а среди ребят из малообеспеченных семей таких было около 30 процентов.