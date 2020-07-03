Суд заочно арестовал гражданина Киргизии за подготовку теракта в России

Лефортовский суд Москвы санкционировал заочный арест гражданина Киргизии Диербека Косимова, обвиняемого в подготовке теракта на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как рассказала пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, Косимов обвиняется заочно в подготовке террористического акта организованной группой, участии в террористическом сообществе, террористической организации и в организации финансирования терроризма.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 2 июля 2020 года избрана мера пресечения в отношении Косимова Диербека Комолдиновича и Хатуева Рихарда Бадруддиновича в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Срок содержания под стражей начнет исчисляться с момента их экстрадиции на территорию РФ, а именно с момента пересечения ими границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН России либо с момента их задержания на территории РФ", - сообщила она.

Хатуев заочно обвиняется в участии в террористической организации. Оба фигуранта внесены в федеральный список экстремистов.