Только 14 процентов студентов полностью довольны дистанционной учебой

Если в марте "зачет" дистанционному обучению ставили более 20 процентов студентов, то в конце мая - только 14 процентов. Такие данные приводятся в аналитическом докладе, подготовленном по инициативе министерства науки и высшего образования.

"Студенты более позитивно, чем преподаватели, оценивают опыт дистанционного обучения, - отмечается в докладе, представленном в пятницу на заседании Общественного совета при Минобрнауки. - Студенты отмечают важные положительные стороны дистанционного формата. У 64 процентов появилось больше времени на сон, 55 процентов стали меньше уставать от учебы, у половины стало больше свободного времени".

Однако более 40 процентов студентов признали: учебная нагрузка увеличилась в разы. Во многом это связано с необходимостью самостоятельной подготовки к занятиям. Сложнее всего здесь студентам младших курсов. Доля студентов, которым стало сложнее учиться дома, увеличилась с 27 до 39 процентов.