Только 14 процентов студентов полностью довольны дистанционной учебой

Новости

На Урале вынесли приговор насильнику и убийце школьницы 12:55
Мишустин поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с занятостью 12:52
МЧС: Число разрешенных пляжей в России сократилось в три раза. 12:52
На Украине перестали сажать за вождение в нетрезвом виде 12:48
Биологи научились точно пересчитывать возраст собак в "человеческий" 12:48
Принцессу Маргарет в продолжении "Короны" сыграет Лесли Мэнвилл 12:47
МЧС Крыма предупредило об аномальной жаре в регионе 12:44
"Бавария" объявила о переходе игрока "Манчестер Сити" Сане 12:43
Путин и Лукашенко обсуждали двусторонние отношения во Ржеве 12:38
В ЦИК поступило 15 особых мнений членов региональных избиркомов 12:37
В Германии ввели уголовное наказание за съемки под юбками 12:35
Песков: Решений об открытии международных границ пока нет 12:33
NASA впервые изменит траекторию астероида 12:22
На Урале проверят семью, где ребенок разнимал дерущихся родителей 12:18
Франшизы "Чужой" и "Хищник" стали частью вселенной Marvel 12:15
Показатели ПДК на реке Амбарной в Норильске пришли в норму 12:11
В Челябинской области произошел крупный пожар на крыше магазина 12:07
ФСБ опубликовала видео задержания исламистов в КЧР 12:06
Калифорния вновь закрывает пляжи и рестораны из-за вспышки COVID-19 12:03
Суд заочно арестовал гражданина Киргизии за подготовку теракта в России 12:03
Роспотребнадзор начал изучать иммунитет к коронавирусу 12:01
В "Справедливой России" предложили сделать 1 июля праздничным днем 11:58
Генри Кавилл опроверг слухи о своем возвращении к роли Супермена 11:56
Артем Дзюба позвал школьника-благотворителя на матч сборной России 11:55
Первая семья москвичей получила право собственности на квартиру в доме по реновации 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
03.07.2020 11:46
Рубрика: Общество

Только 14 процентов студентов полностью довольны дистанционной учебой

Текст: Мария Агранович

Если в марте "зачет" дистанционному обучению ставили более 20 процентов студентов, то в конце мая - только 14 процентов. Такие данные приводятся в аналитическом докладе, подготовленном по инициативе министерства науки и высшего образования.

В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах

"Студенты более позитивно, чем преподаватели, оценивают опыт дистанционного обучения, - отмечается в докладе, представленном в пятницу на заседании Общественного совета при Минобрнауки. - Студенты отмечают важные положительные стороны дистанционного формата. У 64 процентов появилось больше времени на сон, 55 процентов стали меньше уставать от учебы, у половины стало больше свободного времени".

Однако более 40 процентов студентов признали: учебная нагрузка увеличилась в разы. Во многом это связано с необходимостью самостоятельной подготовки к занятиям. Сложнее всего здесь студентам младших курсов. Доля студентов, которым стало сложнее учиться дома, увеличилась с 27 до 39 процентов.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Классный час с Марией Агранович

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсуждали двусторонние отношения во Ржеве
Памфилова: Итоги голосования легитимны и бесспорны
В Минобороны рассказали о двухнедельных итогах испытаний вакцины от COVID-19
В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
В КЧР задержали исламистов, призывавших к созданию халифата
Как собственные клетки могут спасать от рака
Как обезопасить себя в грозу на открытом воздухе