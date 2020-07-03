Трамп посоветовал Байдену проверить свой мозг

74-летний президент США Дональд Трамп порекомендовал своему конкуренту в борьбе за Белый дом 77-летнему Джо Байдену пройти тест на слабоумие.

"Он должен попробовать (пройти когнитивное тестирование - примечание "РГ")", - написал американский лидер в Twitter.

Напомним, Трамп и раньше не стеснялся в выражениях в отношении политика-демократа, обвиняя его в старческой деменции и фактически полной недееспособности. "Он недостаточно хорошо соображает, чтобы быть президентом", - заключил в середине июня глава государства.